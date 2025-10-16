La audiencia preparatoria de juicio contra el exasambleísta Santiago Díaz se posterga

La familia de la víctima pide celeridad. El exasambleísta correísta es acusado de violar a una niña de 11 años

El exasambleísta de Revolución Ciudadana Santiago Díaz está acusado por la Fiscalía de una violación

La audiencia preparatoria de juicio contra el exasambleísta correísta Santiago Díaz fue postergada.

La diligencia estaba prevista para este jueves 16 de octubre, pero no se realizó debido a un certificado médico presentado por la defensa del procesado.

Díaz enfrenta una acusación de la Fiscalía General del Estado por el presunta violación de una niña de 11 años.

RELACIONADAS Fiscalía amplía opciones para denunciar violencia de género en Ecuador

Familia de la víctima mostró su molestia

El abogado del padre de la víctima, Joan Paul Egred, cuestionó el aplazamiento. “Es una maniobra dilatoria, contraria a los principios de buena fe y lealtad procesal con los que debemos actuar. La defensa del señor Díaz entregó un certificado médico ayer por la tarde”, afirmó.

Tensión, gritos y acusaciones: Asamblea pide renuncia de Díaz en medio de escándalo Leer más

Egred exigió que la nueva fecha se fije con prontitud. “Demandamos una justicia rápida y expedita. Hay indignación, pero esperamos que la audiencia se reprograme pronto”, señaló.

El proceso contra Díaz se inició tras la denuncia presentada por el padre de la menor, quienes aseguran que el exasambleísta, afín al correísmo, abusó sexualmente de la niña.

La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio, mientras la defensa insiste en que el exlegislador es inocente.

El abogado de la madre, Cristian Moreno, contó que la investigación tiene 86 elementos de cargo "para que se presuma la participación y el cometimiento del delito de caracter sexual, en contra de una menor de 11 años". Dijo que entre los elementos están testimonios y otras pericias técnicas como la evaluación psicológica de la víctima.

Moreno anunció que pedirá a la Defensoría Pública un abogado gratuito para que asuma el caso, en caso de que Díaz o su defensor busque un nuevo diferimiento.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.