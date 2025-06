Judicatura reacciona a declaración de Reimberg: "No se tolerará malos elementos"

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Manabí anunció una investigación interna tras la denuncia presentada por el ministro del Interior, John Reimberg.

"La Judicatura dispuso la activación inmediata de la Dirección Nacional de Transparencia, con el fin de recabar información y verificar los hechos", señaló la entidad en un comunicado la tarde del 8 de junio de 2025.

El anuncio de esa medida está relacionado con las declaraciones de Reinberg respecto a que un juez de Manabí habría intentado contactarlo de manera indirecta. Este hecho estaría vinculado al caso denominado Blanqueo Fito.

Se trata de una operación desplegada el 2 de junio en Manabí, Pichincha y Guayas, cuyo objetivo fue desmantelar una red dedicada al lavado de activos, presuntamente liderada por José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, identificado como cabecilla de la organización delictiva Los Choneros.

"Señor juez Marcos Mendoza, no tenemos nada de qué hablar. No tengo ningún caso con usted allá, para que esté tratando de llegar hacia mí a través de terceras personas. Cualquier solicitud legal que usted quiera, hágala por las vías correctas y no por llamadas, tratando de llegar a mí", declaró Reinberg.

¿Cuál fue la reacción del Consejo de la Judicatura?

Tras esas declaraciones realizadas durante un operativo en el cantón Durán, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Manabí respondió:

"Se ha dispuesto la activación inmediata de los mecanismos institucionales correspondientes para investigar posibles actuaciones irregulares de servidores judiciales".

El organismo adelantó que, en caso de comprobarse faltas graves, se aplicarán las sanciones previstas en la ley con la máxima rigurosidad.

#COMUNICADO 📣Ante las declaraciones del @MinInteriorEc sobre supuestos acercamientos indirectos de jueces de #Manabí en casos relacionados con alias “Fito”, la Dirección Provincial de @ManabiCJ informa a la ciudadanía ⤵️ pic.twitter.com/Vp0dD4IWfM — ManabíCJ (@ManabiCJ) June 8, 2025

"El Consejo de la Judicatura no tolerará la existencia de malos elementos dentro de la Función Judicial", señala el comunicado.

A la par, la Judicatura indicó que continuará respaldando a "quienes actúan con independencia, rectitud y respeto al orden constitucional".

