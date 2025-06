Ministro del Interior revela que están cerca de otros cuatro cómplices de alias Fito

Van por más. Las autoridades han identificado a cuatro nuevos implicados dentro de una red criminal investigada por lavado de activos y otros delitos conexos. Según declaraciones del Ministro del Interior, John, Reimberg, los nuevos blancos forman parte del mismo círculo delictivo y estarían vinculados directamente a una figura clave de la organización.

"Creo que hemos dado un golpe claro a una parte importante de su familia. Están vinculados, y lo hemos comprobado", afirmó Reimberg, quien detalló que el proceso investigativo contó con el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía y la Policía Nacional.

El operativo, que incluyó allanamientos e incautaciones en viviendas y barrios considerados de alto riesgo, ha sido descrito como un paso firme en la lucha contra el crimen organizado. "Muchos pensaban que no habría valentía para ingresar a esos lugares. Pero lo hicimos", aseguró el Ministro.

La investigación no se limita únicamente a esta estructura delictiva. Reimberg ha confirmado que también están rastreando nexos con compañías potencialmente involucradas en el lavado de dinero, así como con otras organizaciones, incluso de índole política.

Seis familiares de alias Fito fueron detenidos en Guayas, Pichincha y Manabí. Cortesía

El destino de delincuentes de otras bandas criminales

Uno de los principales investigados, alias Trompudo Israel ha intentado ingresar a varios países, entre ellos Argentina, pero ha sido rechazado en todos los casos. Trompudo Israel ya cumplió una sentencia en Ecuador y actualmente se encuentra en tránsito internacional, sin un país que lo admita.

"Esta persona no cuenta con una boleta de detención activa, pero aparece en la lista de los más buscados de 2024", indicó Reimberg, quien también señaló que la lista podría no haber sido actualizada oficialmente. A pesar de no existir una orden judicial en firme, el sujeto está vinculado a varios procesos investigativos.

Según información recabada por las autoridades, el principal temor del individuo no sería enfrentar a la justicia, sino el riesgo de ser asesinado en territorio ecuatoriano por disputas internas con otros grupos delictivos. "Él ha manifestado que si pone un pie en la calle, lo matan. Ese es el verdadero temor", expresó.

#ENTREVISTAS | “Tengo cuatro blancos más que estamos investigando y son parte del mismo círculo de alias ‘Fito’” John Reimberg, ministro del Interior, sobre el operativo para detener al familiares del narcotraficante. https://t.co/GNCajfs1Xy pic.twitter.com/EjZF3RJRYb — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 4, 2025

En ese contexto, otro implicado, identificado como alias Negro Willy también está siendo procesado y ha solicitado ser juzgado en el extranjero, alegando motivos de seguridad.

