John Reimberg señala a juez de Manabí de intentar contactarlo por caso Blanqueo Fito

El ministro del Interior, John Reimberg, lanzó un mensaje contundente contra un juez de Manabí, al que acusó de intentar comunicarse con él por canales informales para hablar sobre un caso judicial de alto perfil en el país.

(Le puede interesar: Municipio de Guayaquil convoca a una mesa de seguridad por reciente ola delictiva)

Las declaraciones se emitieron la mañana de este domingo 8 de junio de 2025, durante una rueda de prensa en el cantón Durán, en la que informaba sobre los resultados de operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

Aunque no mencionó directamente el nombre del caso en ese momento, Reimberg hizo referencia a la causa que, según dijo, “los ecuatorianos tanto tiempo han esperado y nosotros hemos venido a hacer justicia”.

RELACIONADAS Consejo de la Judicatura propone mesa de seguridad ante avance del crimen organizado

Caso Blanqueo Fito: una investigación esperada por la ciudadanía

Se trata del caso Blanqueo Fito, una operación que se desplegó el lunes 2 de junio en las provincias de Manabí, Pichincha y Guayas. El objetivo fue desmantelar una red dedicada al lavado de activos, presuntamente liderada por José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, identificado como cabecilla de la organización delictiva Los Choneros.

Durán atrapado: esta es la ruta de la red de corrupción que manejaba Negro Tulio Leer más

Durante el operativo, seis personas relacionadas con Macías fueron detenidas. Entre los hallazgos clave está la presunta utilización de cuatro empresas para legitimar capitales ilícitos obtenidos de actividades criminales.

El juez aludido: Marcos Mendoza

El pronunciamiento de Reimberg tuvo un destinatario directo: el juez Marcos Mendoza, a quien el ministro señaló de intentar contactarlo a través de terceros.

“Señor juez Marcos Mendoza, no tenemos nada de qué hablar. No tengo ningún caso con usted allá (en Manabí), para que esté tratando de llegar hacia mí, a través de terceras personas. Cualquier solicitud legal que usted quiera, hágala por las vías correctas y no por llamadas, tratando de llegar a mí”, recalcó Reimberg.

Hasta el momento, el juez Marcos Mendoza no ha emitido una respuesta pública sobre lo señalado por el ministro. El Consejo de la Judicatura tampoco se ha pronunciado al respecto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!