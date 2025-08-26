Judicatura investiga a jueza tras denuncia de Reimberg por liberar a presunto sicario

La denuncia fue formalmente presentada ante el Consejo de la Judicatura

El ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó la decisión de la jueza Verónica Rosalía Macas Toledo, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien el 22 de agosto rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía en contra de Rolando Heriberto Moreira Barberán, detenido por la Policía Nacional el día anterior y acusado de tentativa de homicidio.

(Sigue leyendo: Recaptura de cabecilla de Los Chone Killers: Reimberg pide acción judicial urgente)

En declaraciones a través de su cuenta oficial en la red social X, Reimberg calificó la resolución como “inexplicable” y criticó las medidas cautelares impuestas, que consisten en la presentación periódica ante el fiscal de la causa y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial del país tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, expresó el ministro.

La denuncia fue formalmente presentada ante el Consejo de la Judicatura, que confirmó haber recibido el caso y anunció el inicio del procedimiento correspondiente para evaluar la actuación de la jueza Macas Toledo.

El operativo también permitió la incautación de sustancias sujetas a fiscalización, municiones y equipos tecnológicos utilizados para vigilancia. Cortesía

Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos que el Ministerio del Interior ha realizado contra jueces que, según Reimberg, han favorecido la impunidad al dejar en libertad a individuos con antecedentes delictivos graves. El funcionario reitera su compromiso de denunciar públicamente a jueces y fiscales que, en su criterio, no actúan en defensa de la seguridad ciudadana.

(Te puede interesar: Audiencia caso Villavicencio se suspende: Aquí los detalles de la jornada)

Policía con prisión domiciliaria tras hallazgo de 600.000: ¿Qué se sabe del caso? Leer más

¿Quién es Rolando Heriberto Moreira Barberán?

Rolando Heriberto Moreira Barberán fue detenido por la Policía Nacional el 21 de agosto de 2025 en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, tras ser identificado como presunto autor de un ataque armado que dejó a una persona gravemente herida. El hecho, tipificado como tentativa de homicidio, generó una rápida reacción por parte de las autoridades, que solicitaron prisión preventiva ante la gravedad del caso.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ