Judicatura designa a Damián Larco como presidente del Consejo ante renuncia de Godoy

Luego de dejar a Larco en el puesto de Godoy, la Judicatura decidió notificar al CPCCS para que designe al nuevo presidente

Damián Larco fue designado como el presidente de la Judicatura, tras la renuncia de Mario Godoy.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) convocó a una sesión extraordinaria la noche de este 18 de febrero de 2026 para designar a uno de sus miembros como el nuevo presidente del organismo. Durante la reunión, los vocales designaron a Damián Larco para que dirija el organismo, después de que Mario Godoy renunció a su cargo, antes de que inicie el juicio político en su contra en la Asamblea Nacional.

Los integrantes de la Judicatura, Alfredo Cuadros, Magaly Ruiz y Fabián Fabara decidieron que Larco asuma la presidencia de forma temporal, puesto que la vocal suplente, Alexandra Villacís, registra un impedimento en el Ministerio de Trabajo.

Larco, quien llegó a la presidencia del CJ el pasado 10 de febrero en una cuestionada sesión, tras una licencia que se tomó Godoy para defenderse del juicio político, asumirá esas funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) elija al nuevo titular del organismo y a su suplente.

Además de la designación de Larco, el Pleno decidió notificar al CPCCS sobre su resolución para que active el proceso de selección del nuevo presidente, puesto que la entidad solo había habilitado la designación del nuevo vocal suplente que ocuparía el cargo de Villacís.

¿Por qué Godoy renunció a la Judicatura?

Mario Godoy fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional Leer más

La designación se realizó casi 12 horas después de que Godoy envió una carta en la que el ahora exfuncionario dijo que dimitía y poco tiempo después de que fue censurado y destituido por el Pleno de la Asamblea en el juicio político.

Según Godoy, renunciaba “por la coyuntura política actual, intereses y cálculos partidistas”, los cuales “debilitan las posibilidades de ejecutar las reformas estructurales que el país demanda” y que él impulsaba.

Pese a los cuestionamientos a su gestión, a los pedidos públicos que hicieron varias organizaciones para que él renuncie y frente a un juicio político por supuestas presiones a jueces, Godoy manifestó en su carta que dejaba el cargo que ocupó durante un año y siete meses “honrando el mandato constitucional de garantizar la independencia, eficiencia y probidad en la Función Judicial”.

Luego de esa salida, la Judicatura difundió un comunicado en el que informó que la renuncia de Godoy fue remitida al Consejo de Participación y al Parlamento, en donde los asambleístas aguardaban la interpelación, para luego censurarlo y destituirlo del cargo.

Crisis en la Judicatura

Veloz arremetió contra Godoy en inicio de interpelación: esto dijo en el juicio Leer más

En su pronunciamiento, la Judicatura resaltó que Godoy se apartaba de sus funciones porque él cree “firmemente que la institucionalidad debe estar por encima de cualquier persona”, sin embargo, él se aferró al cargo a pesar de que en diciembre del año pasado se expuso que desde el interior de la entidad se buscó presionar al juez anticorrupción, Carlos Serrano, para que falle a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, en el caso Euro 2024.

La situación causó repudio y un escándalo judicial que provocó la renuncia de su hombre de confianza, Henry Gaibor, actual exdirector de la Judicatura de Pichincha y hasta de quien lo propuso en la terna: el expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing.

El CJ dijo que “continuará ejerciendo sus competencias” y que “garantizará la continuidad de los procesos en marcha”, ahora bajo la dirección de Larco, quien asumió las funciones ante el impedimento de Villacís, una prohibición que ella ha negado.

Esos hechos motivaron a Villacís a presentar una acción de protección con medida cautelar para que se deje sin efecto la designación de Larco y la activación del proceso de su reemplazo, pero hasta el momento ese recurso no ha sido resuelto, pese a que debe ser tratado de forma rápida.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!