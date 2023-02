El 1 de diciembre de 2022, se declaró la emergencia en 81 Unidades de Policía Comunitaria (UPC), la medida tenía 60 días de duración. En enero 28 de 2023 terminó sin que cambie la infraestructura y su seguridad. Ahora se buscará ir a compras públicas por régimen especial.

En seis meses, el ministro del Interior, Juan Zapata, espera tener funcionando los nuevos cuarteles intermedios, que será el cambio del modelo de la edificación de lo que hoy se conoce como UPC. La medida surge luego de los atentados terroristas de noviembre de 2022, cuando murieron cinco uniformados en menos de 24 horas. En Ecuador, 21 UPC han sufrido ataques con detonaciones por armas de fuego y por artefactos explosivos, pero se priorizarán 81 en todo el país. Diario EXPRESO constató las precarias situaciones en las que viven y trabajan los gendarmes. La emergencia terminó y no se alcanzó a hacer un solo cambio.

- ¿En qué consiste el plan de las 81 UPC priorizadas?

- Consiste en darle la seguridad que requieren, pues en la actualidad nos enfrentamos a otro tipo de delincuencia y el modelo existente ya no sirve.

- Pero, ¿se acabó ya la emergencia y no se hizo nada?

- Al final de la semana, esperamos estar adjudicando y ojalá sean los 60 días que han dicho los técnicos para poder cumplir con este objetivo y atender rápidamente a las que sufrieron los terribles atentados.

- ¿En qué se diferencia lo que usted propone, de lo que existe?

- En una primera fase, la implementación de 20 cuarteles intermedios, esos son 16 de tipo B, que tienen una capacidad para 250 servidores policiales, y en cuanto al tipo A, que tienen una capacidad para 150 servidores, con una proyección de crecimiento. De esos 20 cuarteles intermedios, 12 se implementarán en el distrito metropolitano de Guayaquil por la conflictividad y los niveles de violencia.

El lunes, en el gabinete de Seguridad va a ser expuesto al presidente Guillermo Lasso, el tema de los cuarteles intermedios para que se nos asignen los presupuestos

- ¿Cuál es el presupuesto total para esa obra?

- El equipo técnico ha realizado un presupuesto de aproximadamente $ 151 millones. Los de tipo A tienen un valor de más de $ 5 millones y los tipo B, de $ 8 millones. Con esto, vamos a tener un impacto fuerte en la seguridad y del talento humano, control del seguimiento de la conducta policial, vamos a generar una impermeabilidad a la corrupción y que los policías vivan en bienestar y dignidad.

- ¿Ya están los terrenos disponibles?, ¿de qué tamaño serán estas edificaciones?

- Se ha determinado que en los cuarteles tipo A necesitamos aproximadamente de una hectárea; en tanto que en los cuarteles tipo B, que son de mayor capacidad, los terrenos deben ser de 1,5 hectáreas. Los comandantes de territorio están trabajando precisamente para tener esta disponibilidad de los terrenos.

- Pero si no hay espacio siquiera para programas de vivienda, ¿cómo los van a conseguir?, ¿los van a expropiar?

- Tenemos distritos priorizados con análisis técnicos y, en función de ello, comenzaremos con nueve en la zona 8, en Esteros, Nueva Prosperina, Pascuales y Durán se van a implementar dos cuarteles.

- ¿Y en qué tiempo estarán construidos?

- Nosotros estamos poniendo un plazo que hasta cierto punto es pesimista, que es un año, pero queremos que sea mucho más pronto, en seis meses. Hay que entender que hay variantes y justamente es la transición de los alcaldes para obtener la disponibilidad de los terrenos. Si no se puede en el mismo lugar que estudiamos, que sea en el más cercano posible, cerca del área de influencia y así llegar oportunos a la emergencia o necesidad.

“Estamos a contratiempo porque ya se van a graduar 800 policías y necesitamos que ellos estén en estos lugares, dignos y seguros, con entrenamiento y preparación constante”

- A ver, pero si espera los tiempos de los alcaldes, no podrá cumplir con las obras del cronograma planificado.

- Los alcaldes tienen que ser coherentes y consecuentes con lo que dijeron en campaña, no hay uno que no haya tomado la bandera de seguridad como lucha para ganar los votos. Ahora quiero verlos; muchos de los que ya llamé tienen buena predisposición, porque la seguridad es un tema de Estado.

- ¿Y con cuántos ha hablado?

- Con 15.

- ¿Va a hablar con los 221?

- Con todos... bueno, habrá algunos con los que no será tan urgente, como por ejemplo el de Chambo, ya que no tiene niveles altos de inseguridad; pero sí tengo que hablar con el de Guayaquil, con el de Esmeraldas, el de Machala. O sea, tengo que esperar que ellos se instalen, pero estoy seguro de que todos nos van a apoyar.

- ¿Cómo garantizar que no haya corrupción en su interior y no tengamos otro caso como el de María Belén Bernal?

- Primero, porque tenemos videovigilancia y eso es fundamental; segundo, por protocolos; los errores existieron porque no se los aplicaron. Por lo tanto, al tener una vida de cuartel, usted está muy controlado. Va a haber jefes y distintos niveles que garantizan disciplina. La disciplina es porque hay control, hay oficiales, inspectores que todo el tiempo estarán vigilando.

La idea de los cuarteles intermedios nace cuando tenemos estos niveles de violencia en Guayaquil , las UPC ya dejaron de tener una vida útil frente a lo que se vive

- ¿Hoy existen esos controles?

- Claro que existen, no se puede tener relaciones sexuales dentro de un cuartel, no puede ingresar cualquier persona al cuartel y más que nunca se va a exigir que esos protocolos se cumplan. Yo me he comprometido.

- ¿Por qué no restablecer al 100 % los que ya existen en vez de crear cuarteles nuevos? La UPC de la 14 y la PPG en Guayaquil ya atiende al público y su interior es deplorable.

- El presupuesto existe, yo le digo una cosa, agradezco a la comunidad porque efectivamente quiere y apoya a la policía, pero si algo yo he dicho es que las instituciones deben tener dignidad, y esa llega con recursos y una buena logística. No es bueno que el policía empuje una moto, el presupuesto está ahí y el presidente y yo, listos para ejecutarlo con las obras.

- Pero atiende con un escritorio con huellas de bala, un techo desvalijado. ¿Cómo se puede reinaugurar una UPC así?

- No conozco que se haya reinaugurado, yo conozco este plan y estaré vigilante y, de hecho, todos los lunes desde las 08:00 nos reunimos el comité a cargo de todos estos procesos. Porque estamos en dos emergencias, la operativa, por los niveles de violencia, y la de adquisiciones, que necesitamos para trabajar.

- Entonces, ¿no debería estar trabajando dicha UPC?

- Si es que ha decidido el comando, eso debería preguntarle al de la zona y si lo hace es porque ha visto las condiciones, mejorado el patrullaje, pero nosotros vamos a querer que todas tengan lo que necesitan.

- Pero esa UPC no las tiene... Además, ¿qué garantías da para que la obra sea una realidad en seis meses y no como la emergencia de 60 días, en la que no se pudo hacer algo en el tiempo establecido?

- El presidente está consciente de que la principal prioridad es la seguridad y va a asignar los recursos, y yo le aseguro que vamos a presentarle, el gabinete se reúne el lunes 13 de feberero y estoy seguro de que nos va a dar los recursos necesarios.