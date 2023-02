Mientras el Ministerio del Interior aguarda por recursos desde el Gobierno Central para el inicio de obras de seguridad por la emergencia declarada para las 81 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en diciembre de 2022, el deterioro de los inmuebles no se detiene y cada vez es más evidente.

Así como pasó en Guayaquil, existen UPC en otras provincias que tampoco brindan atención ciudadana y mucho menos protección a su comunidad, esto luego de sufrir atentados terroristas, como por ejemplo: En Huaquillas, ciudad fronteriza de la provincia El Oro.

En junio de 2022, lanzaron artefactos explosivos contra la edificación denominada 16 de Julio, ahí se dañaron ventanales y una pared; los uniformados salieron ilesos y fue después de dos meses que se atendió una parte de los daños.

Entre las medidas adoptadas está la colocación de varios sacos de arena al ingreso del bien inmueble, para asemejar una trinchera y disminuir el impacto de las balas o detonaciones.

En el exterior de la edificación y del Comando Provincial de la Policía están parqueadas camionetas en pésimas condiciones que cuentan con llantas desinfladas, parabrisas rotos y la carrocería con huellas de oxidación debido a la humedad y el paso del tiempo.

Mientras que, en Salinas, provincia de Santa Elena, dicha la situación unió a los moradores del sector para proteger la construcción ubicada en Santa Rosa, cercano al puerto.

Los lugareños enfatizaron que cuando había policías en el UPC “se tenía más respeto, pero ahora ya no”. Citan como muestra lo ocurrido en diciembre pasado cuando a media cuadra de este edificio se asesinó a dos hermanos.

“Conseguir la construcción del UPC en el puerto fue una gran lucha, ahora la policía dice que no presenta las condiciones cuando antes allí pernoctaban seis policías”, expresó molesto el dirigente barrial Rafael Tigrero.

Salinas. La comunidad decidió proteger la UPC para evitar que se haga guarida de mendigos. Joffre Lino

Ante los reclamos ciudadanos, el gobernador de Santa Elena, Fulton Anchundia, dijo que a menos de un kilómetro está la UPC principal de Salinas. Allí es el centro de operaciones del cantón y que para Santa Rosa se ha dispuesto de manera constante rondas policiales con personal motorizado.

No obstante, adelantó que “tienen previsto” la construcción de modernas edificaciones policiales, pero no precisó lugares, fechas o el inicio de estas gestiones de seguridad.

En tanto que, en el barrio La Guacharaca, ciudad de Esmeraldas y provincia del mismo nombre, carece de este servicio desde el año 2021, cuando ocurrió también un atentado a las 04:00 del 12 de diciembre; falleció un policía que estaba de turno. La infraestructura está cercada por completo de vallas metálicas

De acuerdo a moradores que prefirieron no ser identificados por miedo a represalias. “La situación es muy difícil, incluso para la policía que no quiere venir acá por miedo a un ataque. Aquí no vemos ni policías asignados para que den rondas, eso es preocupante”.

“Los moradores no se han organizado tampoco para habilitar la UPC. Sabemos que la policía tampoco por temor a otro ataque”, comentó otro ciudadano esmeraldeño.

La emergencia para las UPC terminó el 28 de enero pasado y los procesos de contratación pública de armas se cayó en dos ocasiones y actualmente está en proceso el tercer intento. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior se analiza contratar por la modalidad de régimen especial para acelerar las obra.