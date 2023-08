Juan Xavier Chonillo, candidato a la Asamblea Nacional, acude a las instalaciones de diario EXPRESO para conversar sobre su eventual plan de gobierno.

- En este corto tiempo de gestión, ¿Cuáles serán sus ejes principales?

- Primero, seguridad. A los privados de la libertad les hemos dado castillo y no cárceles de rehabilitación. Ese tema de que los criminales tienen opciones para salir, alimenta la impunidad. Hemos abandonado a la juventud cuando se le puede dar opciones de educación, deporte. En la salud, hay hospitales que tienen capacidad del 70 %, 40 % y va bajando. Yo soy un hombre de resultados que busca dejar un camino.

- Entonces, ¿Cuáles serían esos resultados que espera dejar en la Asamblea?

- Un mes y cuatro meses, y un escenario que hay que ver quién queda de Ejecutivo y que no pase lo que pasó con el Gobierno.

- ¿Cómo manejaría su relación con el Ejecutivo?

- Es muy claro. Yo a quien represento es al pueblo, a la sociedad y no a intereses partidarios, no a instituciones que manejan partidos políticos como si fueran empresas. No es mi interés. Estoy interesado en crear canales en la comunidad para retroalimentarme de sus denuncias, propuestas y pueda de la Asamblea ejecutarlas.

- ¿Y sus proyectos de ley?

- Me rijo bajo tres criterios: económicamente viable y sostenible. Socialmente beneficioso y ambientalmente responsable. Si cualquier propuesta de ley, que cualquier asambleísta presente, no cumple esos tres criterios, no tienen mi apoyo.

- ¿Qué esperaría con esos criterios?

- Bajar índices de criminalidad, aumentar el empleo y más que nada potencializar la salud. Hay más que se puede hacer en temas de viabilidad como la ciclovía.

- En salud, este Diario ha publicado una serie de investigaciones que develan sobreprecios en varios medicamentos y un sistema de contratación pública muy poco clara. ¿Qué haría si llega a la Asamblea?

- Por ejemplo, en el tema de los intermediarios, hay que eliminarlos y ver si no hay en otros sectores. En el abastecimiento es todo un tema de sistematización y hasta inteligencia artificial que puede ayudar en el sistema de compras públicas. Por ejemplo, con una progresión lineal podemos proyectar cuántos es el consumo por hospital de tal medicamento.

- Entonces, esa sistematización, ¿sería la solución?

- Con programas puedes determinar, por ejemplo, preguntar si en enero habrá alza o baja en demanda de tal medicamento. Entonces, si se puede abastecer a un excelente precio

- Otro tema que preocupa a la ciudadanía es la llegada del fenómeno de El Niño, ¿Lo está contemplando?

- Yo siento que no estamos tan preparados. Veo que las cifras récord de la Costa del mar está aumentando. Yo tengo una enorme preocupación con el fenómeno de El Niño.

- ¿Qué haría con los damnificados y en el sector agrícola, por ejemplo?

- Vamos a tener refugiados para todos los damnificados. Entregar créditos para nuestros agricultores. Potencializar las carreteras se verá enormemente afectado. Trabajar con las escuelas, aumentar el empleo y trabajar por esas extorsiones.

