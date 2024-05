Juan Esteban Guarderas: "La pregunta es si soy o no un perro del gobierno"

Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, habla con EXPRESO. En la entrevista explica por qué ha elegido a tres políticos para avanzar en su misión de mostrar la “ineptitud” del Consejo Nacional Electoral (CNE) y “erradicar la trampa y la suciedad en la política”.

La estrategia para sus objetivos ha sido impulsar juicios al interior del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, el líder de Pachakutik Guillermo Churuhumbi y el excandidato a la Prefectura de Tungurahua Francisco Suárez Abril. Los acusa de hacer precampaña en las elecciones seccionales de febrero de 2023.

Verónica Abad: "Al señor Guarderas lo han visto entrando y saliendo de Presidencia" Leer más

- Usted le ha dado una de las mayores alegrías al presidente Daniel Noboa, después de la terrible semana que tuvo con las críticas del caso Olón. ¿Qué opina?

Entiendo que la esencia (de la pregunta) es saber si soy o no un perro del gobierno. Yo he enjuiciado a todo el mundo, en distintos campos y siempre me han dicho que al enjuiciar a uno, beneficio a otro. Cuando enjuicié a Pabel Muñoz decían que estaba peleado con Paola Pabón, entonces me decían “eres un perro de Pabón”. Lo siento, yo no puedo proyectarme con lo que pase en los campos políticos. Yo enjuicio porque mi rol es luchar en contra de las ilegalidades. No puedo proyectarme sobre cuáles son las guerras civiles de los partidos porque sino no enjuiciaría a nadie.

RELACIONADAS Denuncia a Verónica Abad se sitúa cuando fue candidata a la Alcaldía de Cuenca

- Usted ha mencionado dos criterios de elección: lo mediático y la calidad de la prueba. ¿Tiene un video de Veronica Abad, sentada en un sillón, sin un logo, mientras que tiene a Daniel Noboa en la calle, con banderas y con el logo de ADN? ¿Cómo escoge a uno y rechaza a otro?

Esta investigación viene desde las elecciones seccionales. Yo me he demorado un año en plantear, recopilar, periciar. Yo estoy enjuiciado por temas que ocurrieron a inicios del año anterior. Lo que usted me está diciendo ocurrió a mediados del año anterior. ¿Tengo que volver para atrás para incorporar nuevos perfiles porque la investigación que ya hice no valió? La fase de aseguramiento de las pruebas ya estaba concluida. También Luisa González tiene unas publicaciones sumamente ‘heavies’ de precampaña y ahorita hay personas que están haciendo campaña. ¿Podría detener las denuncias para incluir a los que están haciendo ahorita precampaña?

Juan Esteban Guarderas: "no descarto enjuiciar al presidente Daniel Noboa" Leer más

- ¿Qué mueve sus denuncias?

Quiero evidenciar el trabajo inepto del CNE. Al hacer esto, con las condenas que hemos logrado con Alemberth Vera, Pabel Muñoz, con el alcalde de La Maná, demuestro que el CNE no está trabajando. En términos patriotas el mensaje es este: No importa cuántos casos Metástasis, cuántos casos Purga tengamos, mientras no limpiemos la política vamos a tener la misma clase política que va a permitir la reproducción del crimen organizado.

- Habla del caso Metástasis, se identifica como un patriota y además usted es consejero de Participación Ciudadana (CPCCS). ¿Por qué en el CPCCS, donde se está llevando el concurso para la Defensoría Pública, no se le ha preguntado a la consejera Johanna Verdezoto sobre una supuesta reunión con uno de los candidatos, Daniel Frías, virtual ganador, y que es una persona que se le encontró un vehículo de esta red delictiva de Metástasis?

Mire la comparecencia de la Comisión Ciudadana de Selección, de todos los consejeros yo fui el que les quemé. Me preparé, lo estudié y fui preparado. El asunto es el siguiente: a mí me ponen una foto en Internet y dicen que esta es la consejera Verdezoto sin ningún tipo de prueba. Yo le pregunté a Verdezoto y ella no sabía, no entendía...

REVISA LA ENTREVISTA COMPLETA CON JUAN ESTEBAN GUARDERAS:

La entrevista tiene una segunda parte que será liberada en breve, mantente atento con tu suscripción a EXPRESO