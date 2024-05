Juan Esteban Guarderas: "no descarto enjuiciar al presidente Daniel Noboa"

El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, anunció este 16 de mayo, en una rueda de prensa, que no descarta presentar una denuncia por campaña anticipada en contra del presidente Daniel Noboa.

Guarderas ya ha anunciado que hoy, 16 de mayo, presentará una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de la vicepresidenta Verónica Abad por "infracción electoral grave no auditada" en las elecciones seccionales de 2023, cuando terció por la Alcaldía de Cuenca.

Además, presentará denuncias contra Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik, y Francisco Suárez Abril, quien fue candidato a Prefecto por la provincia de Tungurahua. "Estoy intentado realizar la fiscalización que el CNE no hace", señaló.

El consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, explicó el motivo de su anunciada denuncia electoral contra la vicepresidenta Verónica Abad y otras dos personas.



Denuncia electoral contra Daniel Noboa por campaña anticipada

Esta mañana, durante una entrevista con Ecuavisa, al consejero se le preguntó si debería considerarse también iniciar un proceso electoral contra el presidente Daniel Noboa. Se señaló que, según publicaciones en redes sociales, Noboa también habría realizado una campaña anticipada antes de las elecciones de agosto de 2023, donde pasó a segunda vuelta con la candidata del correísmo, Luisa González.

Frente a la pregunta, Guarderas respondió: "yo no soy el Consejo Nacional Electoral. A mí no me compete enjuiciarlos a todos". También indicó no haber visto esas publicaciones y que "aparentemente están borrados"

Horas más tarde, en una rueda de prensa que ofreció en la ciudad de Quito, el funcionario señaló que inició este proceso de fiscalización hace más de un año. Refirió que "no estaban en mi radar las candidaturas de la muerte cruzada" y añadió que "no descarto enjuiciar al presidente Noboa".

Guarderas dice no responder al Gobierno de Daniel Noboa



La denuncia de Guarderas llega días después de que la vicepresidenta Verónica Abad alertara de un presunto plan del Gobierno de Daniel Noboa en su contra para ser destituida a través del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Ante los rumores de que la denuncia correspondería a esta alerta, el consejero del CPCCS señaló que "no se ha vendido al presidente" y que su accionar corresponde a un ejercicio ciudadano que, además, ya ha realizado con resultados positivos.

Guarderas indicó que el objetivo de estas denuncias es prevenir que en las próximas elecciones se incurra en infracciones similares y que no tiene nada que ver con las disputas internas del movimiento ADN, ni con la denuncia de Abad de que el Gobierno quiere destituirla.

