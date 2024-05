Al descubierto el plan macabro del correísmo contra la fiscal Diana Salazar

Finalmente se supo qué era exactamente lo que quería el correísmo con la fallida comisión general del lunes pasado para Ronny, alias ‘el Ruso’, Aleaga, en la Asamblea Nacional.

(Lea también: Caso Encuentro: revelan las facturas millonarias y el reparto en el sector público)

La idea era que el prófugo expusiera en el seno de la Comisión de Fiscalización las relaciones íntimas que él asegura haber tenido con la fiscal Diana Salazar y así legitimar esa versión a la que muy pocos le han dado crédito y que este tema pase a ser parte del juicio político que los correístas auspician en contra de la funcionaria.

La revelación del plan arrancó con el anuncio del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Héctor Valladares, de que ha presentado un pedido para un juicio político en contra de Salazar.

Juan Esteban Guarderas denunciará a Verónica Abad ante el TCE Leer más

Con el rostro encendido que tienen los que por primera vez en su vida se sienten centro de atención de cámaras y micrófonos, Valladares anunció que iba a incorporar dos causales para este nuevo juicio que, como se sabe, el correísmo tratará de juntarlo con el que está ya en proceso y será puesto en escena en quizá dos meses.

Valladares, quien en su vida se imaginó llamar tanto la atención de los medios, dijo que su pedido de juicio tenía “al menos” dos causales. Lo de la cita entrecomillada de “al menos” tiene una razón potente: la idea era que no se supiera sobre la tercera causal que en realidad tenía su pedido y que, si no es por un comunicado de la Fiscalía, quizá no se hubiera conocido.

Es decir, Valladares no solo era encargado de poner cara de santurrón, sino de ocultar la tercera y única causal que importa a sus correligionarios: manchar a la fiscal por haber tenido una relación con un procesado. Esa tercera causal es la relevante para los planes del correísmo porque las dos que anunció son, en realidad, pura paja: ni siquiera corresponden a cosas que haya hecho o no Salazar durante su ejercicio como fiscal general.

Dice la Fiscalía que en la documentación que recibió de la Asamblea, la tercera causal dice que la fiscal incumplió funciones “por su participación en reuniones y relación circunstancial y dolosa con procesados”.

A Valladares lo escogieron los correístas para hacer el anuncio porque pensaron que, con su imagen más fresca y menos contaminada que la de sus compañeros, iba a pasar desapercibida la maniobra para introducir el tema de la supuesta relación íntima de Aleaga con la fiscal.

Este nuevo recurso con Valladares se explica únicamente por el fracaso de la emboscada tendida el lunes con Aleaga como su actor principal. Ahí, la negativa de la fiscal a permanecer en la sesión de la comisión y la decisión de los miembros no correístas de dejarla sin quorum evitaron que se consumara la trampa.

Como no funcionó con Aleaga, montaron un plan B utilizando a Valladares. Habrá que ver, ahora, si en la Comisión de Fiscalización hay los votos necesarios para que se apruebe que este pedido de juicio político se lo junte con el actual y se incorporen sus causales.

Ruffalo pide a Noboa las fechas para el cese de extracción petrolera en el bloque 43 Leer más

La Revolución Ciudadana ahora ya no tiene en la Asamblea el concurso ni del gobierno ni del Partido Social Cristiano (PSC) y tendría que sumar al menos un voto más para lograr su cometido en la comisión donde tiene a cuatro integrantes.

Precisamente, la integración de la Comisión de Fiscalización fue uno de los puntos más polémicos del llamado acuerdo de la gobernabilidad entre ADN, del gobierno, el PSC y la Revolución Ciudadana.

Solo eso explica que al correísmo se le haya entregado la comisión más importante, con presidencia incluida. Por eso, Pamela Aguirre está ahí. Ahora, el gobierno y el PSC que se oponen al juicio de Salazar y la apoyan abiertamente, tendrán que asumir las consecuencias de su decisión de hacer el pacto y entregar la comisión a los operadores de Rafael Correa.

La cruzada que Aleaga inició en contra de la fiscal, al menos hasta ahora, ha sido un fracaso. Cuando salieron los chats del caso Metástasis en los que se veía que alias el Ruso era operador del narcotráfico y del correísmo en la Asamblea, este exasambleísta del correísmo huyó del país y empezó a amenazar con que revelaría unos chats con Diana Salazar, en los que supuestamente se evidenciaba una relación íntima que él, sostiene, tuvo con ella.

Sin embargo, lo que publicó fue un fiasco: unos supuestos diálogos que no habían sido periciados ni judicializados a los que graficaba con una aplicación tan básica como el Paint.

En esos chats, supuestamente, se mostraba que la fiscal le entrega información y le decía que saliera del país. La idea del correísmo es, entonces, darles tribuna a esas supuestas pruebas porque Aleaga no ocasionó la más mínima credibilidad. ¿Será que guerra avisada no mata? Imposible saberlo por ahora.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!