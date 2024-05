Caso Encuentro: revelan las facturas millonarias y el reparto en el sector público

El uso y el abuso. Los documentos del caso Encuentro, liberados por la Fiscalía General del Estado (FGE), detallan cómo varios personajes -aún no identificadas en los informes- reclamaban y repartían supuestos cargos públicos. Como también, cuánto facturaban al Estado a través de empresas situadas en el extranjero y administradas desde Ecuador.

La asambleísta que envió un 'CV' a un directivo de CNEL Leer más

En una de las conversaciones transcritas por el Ministerio Público, entre el personaje VM1 y VM2, obtenidas de las cámaras de seguridad de la casa del empresario Nain Massuh, en Samborondón, surge el nombre de Jacobo Bucaram, quién según los interlocutores "jodía" porque se "le debían un par de puestos". De ese pendiente, no se dijo mucho, pero el personaje VM1 preguntó: "¿Por qué y en qué quedó?" y "¿quién va a EMCO?".

Pero el interlocutor VM2 no sabía mucho al respecto, pues refirió, según la pericia del caso, que "nada, me dicen que son hombres del man de la bolsa de valores y nada de nada".

La conversación entre ambos continuó, pero esta vez para hablar de ganancias y facturas:

VM2: "Ya le pagaron esos tres palos a Hernán"

VM1: "¿A quién?

VM2: "Te pagaron los tres palos, te estoy afirmando, no te estoy preguntando. Hoy me pasaron facturas por todo".

Si bien los interlocutores no explicaron con exactitud el concepto de la facturación, el usuario VM2 explicó cómo y de dónde provenían las facturas que luego se repartían:

VM2: "Yo tengo que cobrar sobre setecientos ochenta y que sume tres millones ochocientos".

VM1: "Yo no quiero tener tanto tiempo esa plata, no me interesa tenerla. La vez pasada me pagaron a mi y se las fui dando cash".

VM1: "¿Oye, estos manes tiene listo todo?".

VM2: "Ellos me emiten la factura".

VM2: "Yo transfiero a Chile".

VM1: "No sé, este man es el que sabe la vuelta, pero transfieres a Panamá".

A la escena se incorpora una tercera persona, a quien VM1 le pregunta cómo levantar una empresa extranjera y bajo qué objeto para empezar a obtener contratos en las empresas públicas de Ecuador:

VM1: "¿Cómo es la vuelta? porque a mi me &%$# que hay que cobrarles y esta man necesita saber cómo %$ vas a facturar, cómo vas, dónde la vas a recibir la transferencia o bla bla?".

VM3: "Ok, a ver, constituye una empresa chilena cuyo objeto son los servicios tecnológicos. Ya te digo lo que necesito: los datos para terminar de completar el contrato, que diga con qué compañía vamos a tener los servicios básicamente y te facturo desde Chile. Ya la cuenta de la compañía está abierta desde Panamá".

VM2: "Recuerda que Milton me compró a mi con CNT".

VM2: "¿De quién es esa empresa chilena?".

VM3: "Un amigo chileno y obviamente tengo todas las acciones".

En esta conversación transcrita por el Ministro Público no se detalla el nombre de los personajes, pero sí la facilidad con la que manejaban contratos en empresas públicas y depositaban el dinero al extranjero. También se detalla las alianzas que tenían con ciertos funcionarios al interior de dichas empresas, como un procurador que gestionaba los cobros y el trámite de las facturas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!