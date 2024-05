Los políticos que Correa planeaba encarcelar, según chats del caso Encuentro

Lenín Moreno no era el único objetivo del ataque; María Paula Romo, Andrés Michelena y Juan Sebastián Roldan también

Los planes, conversaciones y secretos que se relatan en el informe pericial del caso Encuentro, liberado por la Fiscalía General del Estado (FGE), bosquejan los supuestos planes del correísmo por atacar a sus opositores y limpiar el perfil y 'buen nombre' de un posible candidato presidencial.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público en este caso se basan en grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad de la casa del empresario Nain Massuh, en Samborondón. Si bien son conversaciones entre dos y más personas, los nombres o identidad de los otros interlocutores no ha sido revelada. El Ministerio Público los ha identificado, en esta conversación, como VM1 y VM2.

En uno de las conversaciones transcritas por el Ministerio Público, el personaje VM2, quien sería el excomandante de la Policía Nacional, Víctor Arauz, contó al personaje VM1, quien sería Nain Massuh, que el expresidente Rafael Correa lo había llamado en seis ocasiones para, entre otras cosas, darle apoyo y limpiar su nombre, a cambio de una condición: "Me dijo, textualmente: Victo, esto no se lo pido a cualquier persona. Lo quiero ver caminando a Lenín Moreno, pero entrando a Latacunga -O sea, un sarcasmo-, y hacemos una celda mixta para María Paula Romo, con Roldán, con Michelena y me dio otro nombre más y la mujer de Lenín *** Y armamos un amotinamiento y los ***", narró VM2.

VM1, quien se observa, según una fotografía del informe pericial de Fiscalía, sentado en un mueble junto a VM2, se sorprende y cuestiona: "¿Te dijo?" VM2 respondió: Tiene eso en la cabeza.

En una conversación previa, según el informe, VM2 le comentó a VM1 que le ofrecían una campaña gratuita para limpiar su nombre: "A diferencia de Vinicio, Carlos dice que yo no soy el candidato para el correísmo y eso lo ha visto Rafael, dice. Yo e hablado seis veces con Rafael".

En una de esas conversaciones, VM2 relata que Rafael Correa le había ofrecido reunirse en otro país para ultimar detalles para empezar a brindarle su apoyo: "En una sexta llamada me dice: qué fue lo que decidiste, para decirte cuál es tu línea de *** nos reunimos en Venezuela para indicarte que es lo que tienes que empezar tú a decir y cómo *** porque el momento que ya decidimos, yo soy el que tengo que empezar a apoyarte y tú, cuando nosotros te digamos, saltar", contó VM2, quien según el informe pericial no estaba muy contento con la idea: "O sea que yo voy a ser un títere de este hiju...".

Luego de que se liberaran las transcripciones de las conversaciones entre estos dos personajes, en los que se mencionaba el supuesto plan contra Lenín Moreno, el exvicepresidente reaccionó vía X:

"Sabia que extirpar el socialismo del siglo XXI del Ecuador y evitar que seamos otra Venezuela tendría un costo muy alto en mi vida. Pero celebro haberlo hecho porque fue el inicio para cambiar el rumbo del país que todavía tiene un largo camino por enderezar", escribió Moreno.

El exvicepresidente agregó que la intención de asesinarlo empezó con una denuncia del prófugo de la justicia y exasambleísta correísta Ronny Aleaga.

"La verdad siempre saldrá a la luz. La persecución empezó desde el día 1 de mi gobierno cuando Ronny Aleaga inició la denuncia en mi contra y hasta hoy han puesto denuncias sin argumentos para tratar de llevarme a la cárcel y asesinarme, esa siempre fue su intención y por eso recibo amenazas permanentes", sentenció Moreno desde su cuenta personal de X este 14 de mayo de 2024.

¿Qué es el caso Encuentro?

El caso Encuentro es la unión de dos investigaciones de la Fiscalía en las que estaría involucrado Danilo Carrera, cuñado del ex presidente Guillermo Lasso. Los dos casos unidos son el conocido como León de Troya, en el que se investiga “un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública, que incluiría varias instituciones del Estado”, según la Fiscalía. Y el caso Encuentro, en el que la Fiscalía investiga una presunta trama de corrupción en empresas públicas.

