Caso Encuentro: Diálogos detallan que los 'albaneses' querían matar a Cherres

Sabían algo que quizás Cherres no. En una de las transcripciones que integran el expediente del caso Encuentro, uno de los interlocutores de una reunión -que tuvo lugar en el domicilio del empresario guayaquileño Nahim Massuh- cuenta quién y porqué quería asesinar a Rubén Cherres. Lo replica, pues asegura que una fuente cercana se lo comentó.

En el archivo con fecha de enero de 2023, el interlocutor nombrado por el Ministerio Público como VM 3 cuenta la conversación que tuvo, vía telefónico con el "cura Saavedra", quien le había cuestionado si él estaba contra los albaneses. Él aseguró que no, como respuesta a ese cuestionamiento, y justificó saber que "estos no son como Los Choneros, no andan con hueva... y yo con los manes no juego".

LEE TAMBIÉN: Dritan Gjika, el albanés ligado a Rubén Cherres que España y Ecuador investigan

Fiscalía publicó el expediente del caso Encuentro: transcribieron llamadas y videos Leer más

El interlocutor VM 3 continúo con el relato en dicha reunión, en la que también se habló de Xavier Jordán y Danilo Carrera, también procesados en el caso Encuentro: "Ah ya, está bien", respondió el "cura Saavedra" al VM3, y le confesó "los albaneses lo quieren matar porque se les llevó un billete". El interlocutor VM 3 contestó, incrédulo, "estás seguro".

El "cura Saavedra" contestó, según su relato: "Sí, el man a pedido una plata, algunos millones de dólares. NO ha logrado pagar esos millones y lo quieren matar".

Según el informe policial, Rubén Cherres, amigo cercano del cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, fue torturado y asesinado en una vivienda vacacional de Santa Elena, donde estaba con su novia y un amigo. Todos los ocupantes del inmueble murieron, incluyendo el guardia de seguridad, el 30 de marzo de 2023.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!