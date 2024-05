Verónica Abad: "Al señor Guarderas lo han visto entrando y saliendo de Presidencia"

Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, habló con La Hora sobre su posición de cara a la demanda sobrepuesta por el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas por una supuesta grave infracción, argumentando una aparente campaña electoral anticipada cuando corría por la alcaldía de Cuenca. Para ella, es un asunto que se maneja desde la Presidencia.

“Esto ya cae en la ridiculez, la prueba está cuando el mismo entrevistador (en entrevista con Ecuavisa) muestra pruebas fehacientes sobre la primera autoridad del país, y no tiene qué decir. Entonces ¿La ley está hecha para una persona, o para los 18 millones de ecuatorianos? O ¿el Gobierno está sobre la ley? Entonces es grave, al señor Guarderas lo han visto entrar y saliendo constantemente de la Presidencia”, afirmó.

Abad sostiene que la quieren destituir por intereses personales y para favorecer a amigos.

Guarderas dice que sí analiza demandar a Daniel Noboa

Guarderas señaló que, según publicaciones en redes sociales, Noboa también habría realizado una campaña anticipada antes de las elecciones de agosto de 2023, donde pasó a segunda vuelta con la candidata del correísmo, Luisa González. "Yo no soy el Consejo Nacional Electoral. A mí no me compete enjuiciarlos a todos". También indicó no haber visto esas publicaciones y que "aparentemente están borrados". Horas más tarde, en una rueda de prensa que ofreció en la ciudad de Quito el 15 de mayo de 2024, el funcionario señaló que inició este proceso de fiscalización hace más de un año. Refirió que "no estaban en mi radar las candidaturas de la muerte cruzada" y añadió que "no descarto enjuiciar al presidente Noboa".

Abad habla sobre su encargo en Israel

Por otro lado, Abad también se refirió a su papel asignado en Israel como vicepresidencia en Ecuador. “Es inconstitucional. No se crean los puestos y objetivos porque no hay funciones claras en la Vicepresidencia, ¿Qué se puede hacer en la crisis de una guerra entre dos países que no son los nuestros? ¿Qué podemos hacer desde la vicepresidencia? Lo que hacemos es sostenernos a través del equipo patriótico y fiel”.

Abad aprovechó también para señalar que no se trata de un Gobierno de personas. "Somos una República de millones de hombres, mujeres, niños, jóvenes que necesitan ser atendidos y no llevados a un plano personal”, agregó.

La relación entre Abad y Noboa

El alejamiento entre Daniel Noboa y Verónica Abad se originó durante la campaña electoral pasada, debido a varias declaraciones de la entonces candidata a vicepresidenta que, al parecer, no fueron del agrado del ahora presidente. Durante toda la campaña de la segunda vuelta, no se les vio juntos en ningún acto público.

A cuatro meses del proceso electoral en Ecuador, el presidente Daniel Noboa deberá pedir licencia para iniciar su campaña electoral en torno a su reelección, lo que significaría el ascenso temporal de Verónica Abad como encargada de la presidencia.

“Me han llegado mensajes por atrás de que tengo que renunciar”, señaló y agregó que si logran su destitución, el pueblo ecuatoriano estaría en grave peligro argumentando que “tengo fe, cuando llegue al TCE, puedan tener un mínimo de conciencia de quién sufre es el pueblo ecuatoriano”. El pedido de la vicepresidenta es equilibrio en las instancias de justicia.

¿Abad busca la presidencia de Ecuador?

Además mencionó que esta dispuesta a asumir la Presidencia si Daniel Noboa llega a pedir licencia para participar en la elección del 2025 y recalcó que no está interesada en participar en las próximas elecciones.

