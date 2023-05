El asesinato de Junior Alexander Roldán Paredes, conocido popularmente como 'JR', se presentó de manera sorprendente y distinta a la que sus enemigos y adeptos habrían esperado. Contrario a lo que se podría haber pensado, su deceso no fue el resultado de un enfrentamiento relacionado con el mundo del narcotráfico y tampoco fue un ataque ejecutado por sus adversarios.

Según han revelado fuentes policiales, su muerte habría sido el resultado de un conflicto, luego de una o varias noches de fiesta y alcohol. ¿Qué sucedió? Extraoficialmente se conoció que alias 'JR' habría golpeado a su mujer y que, producto de esa agresión, se originó una discusión que llevó a un pariente de la fémina a reaccionar de manera violenta, con un arma de fuego, en contra del capo criminal.

Junior Roldán sufrió una herida mortal en el cráneo y luego su cuerpo fue lanzado, el 6 de mayo de 2023, a una ladera en una zona boscosa del municipio de Fredonia, en Antioquia, Colombia.

Las autoridades no han confirmado cuándo se realizará la repatriación del cuerpo de Junior Roldán. Se sabía que, a su muerte, él quería ser sepultado en El Triunfo, Guayas.

El denominado subcomandante de 'Los Choneros' había escogido ese lugar para refugiarse de sus enemigos luego de que intentaron asesinarlo la noche del 16 de marzo, mientras disfrutaba de una noche de billar en su tierra natal, el cantón El Triunfo, en Guayas.

Ese atentado, que obligó a 'JR' a dejar el país, fue cometido por un grupo de comandos criminales de la organización delictiva 'Los Lobos', una agrupación que en alianza con 'Los Tiguerones' buscaba acabar con la existencia del capo chonero, quien además era el líder principal de 'Los Águilas'.

Estas bandas opuestas atentaron también en contra de Roldán Paredes cuando estuvo en prisión, al enviar drones con explosivos hasta el techo del pabellón en el que se encontraba, en el Centro de Privación de Libertad Guayas 4, más conocido como Cárcel Regional, en Guayaquil.

Es por hechos como este que incluso los investigadores de la Policía Nacional y expertos en seguridad consultados por EXPRESO habían adelantado que si Junior Roldán no se cuidaba, sus enemigos lo iban a matar. Sin embargo, nada de eso sucedió.

Al líder criminal de nada le sirvió salir del país y buscar refugio en una zona lejana, montañosa y considerada segura, porque, al parecer, la muerte le llegó de alguien que hacía parte de su círculo íntimo, quien probablemente debía contribuir para su seguridad.

La tarde del 8 de mayo, dos días después del asesinato de alias JR, las autoridades en Ecuador confirmaron oficialmente su deceso, pero no dieron todos los detalles de cómo, por qué y quién lo asesinó, porque alegaron que el caso aún se encuentra en investigación, en manos de la Fiscalía General de la Nación, en Colombia.

No obstante, para despejar algunas dudas, el comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, general Fausto Salinas, ratificó que los asesinos de JR no fueron sus enemigos. Es decir, se confirma que no tuvieron nada que ver con esta muerte' Los Lobos' ni 'Los Tiguerones', de acuerdo con sus declaraciones.

“Cabe recalcar que, de la información de Inteligencia que se tiene hasta el momento, se establece que no se trataría de una acción entre grupos delincuenciales rivales. Están verificándose los alcances del atentado, para obtener alguna información sobre quién sería el autor de este hecho delictivo”, declaró el jefe policial. Esto no confirma ni contradice lo revelado por las fuentes de la misma institución.

Tras su salida de prisión, JR apareció en algunas fiestas. CAPTURA DE VÍDEO

Cautela

Así como la Policía ha evitado dar detalles puntuales de forma oficial, 'Los Choneros' también han actuado con ‘prudencia’, pues según informantes de la agrupación, aún no se les ha hecho conocer lo que realmente ocurrió con Junior Roldán y tampoco quién sería su sucesor, pese a que hay algunos sujetos que se consideran en lista de espera.

Esta decisión está en manos de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', el principal líder chonero; pero también deben tomar una decisión los seguidores de 'JR', porque su grupo (Los Águilas) también tendrá una nueva persona al mando.

Los integrantes de estas células criminales temen que ocurra lo mismo que pasó tras la muerte de Jorge Luis Zambrano González, alias 'JL' o 'Rasquiña'. A él lo mataron el 28 de diciembre de 2020 en un centro comercial de Manta, en Manabí, y dos meses después hubo una separación de las bandas que ahora son sus enemigas: 'Los Lobos' y 'Los Tiguerones'.

Por este motivo, las fuerzas del orden han alertado a sus tropas, en las calles y cárceles, a estar atentas a posibles enfrentamientos por pugnas de poder. Esto consta en un informe al que Diario EXPRESO tuvo acceso.

La edad maldita

Junior Roldán nació el 25 de septiembre de 1984 y este 2023 recién cumpliría los 39. Sin embargo, la muerte se le adelantó y pasó a ser parte de la lista de capos criminales contemporáneos que no cumplen más de 40 años.

Su líder, 'Rasquiña', pereció a los 39. A la misma edad también fallecieron sus enemigos William Humberto Poveda Salazar, 'el Cubano', decapitado, y Geovanny Francisco Mantilla Cevallos, 'alias Gorras', por coronavirus; mientras que Darwin Eddy Corozo Camacho, alias J'essy', sí alcanzó los 40 años, pero fue apuñalado en la cárcel de Latacunga. El único líder de la época que ha superado esa barrera es 'Fito', quien tiene 43 años.