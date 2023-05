La muerte de Junior Roldán (JR), líder de Los Choneros, no fue por un enfrentamiento de bandas delictivas, así lo enfatizaron las autoridades la tarde del lunes 08 de mayo. Y aunque el Gobierno dice que está en el proceso de “formalizar expedientes” porque era un “blanco de alto valor e interés del Estado”, según el ministro del Interior, Juan Zapata; expertos señalan que aún es insignificante la acción para garantizar la paz y seguridad.

“La estrategia de un líder muerto se disipa en el tiempo. Cada vez y cuando dan supuestos duros golpes al narcotráfico pero las bandas se curan rápido, varias cabecillas atrapadas en estos años y mire cómo estamos, las organizaciones no funcionan con un cabecilla, son facciones que se articulan y se mueven en territorio de forma autónoma y perpendicular”, expuso el experto en seguridad Daniel Pontón.

Agregó que se debe trabajar en temas jurídicos para evitar la impunidad y en lo social para evitar más reclutamiento de nuevos integrantes, pues al tener un Estado ausente en sectores marginales se prolifera el deseo del ‘dinero fácil’.

“Hay que destruir sus finanzas, crear conciencia en no caer en sus convocatorias. Ellos pululan en la desatención crónica del Estado, porque se muestran como protectores”. Daniel Pontón, Experto en seguridad

Mientras que en asuntos de inteligencia y contrainteligencia, Pontón asegura que aún existe descoordinación en los organismos existentes en Ecuador, esta falta de armonía permite que las acciones no sean tan efectivas al momento de ejecutar determinados planes.

“Ecuador sí tiene acciones de inteligencia lo que no se conoce es qué tan especializados estén, pero el problema no es ese: es cómo evaluamos los mecanismos de respuesta si el problema es mucho más institucional, para la toma de decisiones cómo se coordinan y fluye la información. No se evita que se filtre la información y que las organizaciones escapan o siguen con sus objetivos sin problemas”.

Mientras que el catedrático en defensa y seguridad pública Diego Pérez enfatiza que en Ecuador los grupos delictivos están tan organizados que operan sin necesidad de un líder que los vigile permanentemente.

Las bandas buscan suplir las carencias del Estado. No se debe permitir que llenen esos vacíos. Es más, no deben existir esos vacíos para eliminar la oportunidad de nuevos integrantes. Diego Pérez, Experto en seguridad

“Ellos se diversifican en su generación de acciones, se necesita lograr acuerdos políticos, suficientemente amplios que permitan articular en más de un periodo gubernamental, la capacidad de respuesta del Estado, en una dirección única, por lo tanto no se va a resolver en un gobierno o en el siguiente y es un problema estructural”.

Pero Pontón y Pérez concuerdan en que antes de todo debe delinearse una verdadera política de seguridad estatal junto con una social, pues cada acción debe tener un propósito final de largo plazo.