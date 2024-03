José Suing: "En la Corte Nacional de Justicia existen prácticas que no son éticas"

Aunque apenas lleva un mes presidiendo de forma encargada la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la trayectoria de José Suing le permite conocer las falencias en el sistema de justicia que ahora pretender corregir. Sin desconocer que hay “prácticas no adecuadas”, sostiene que su administración está abierta a facilitar información para la depuración de la máxima corte, recientemente salpicada por los casos Metástasis y Purga.

Los casos Metástasis y Purga han develado la contaminación de funcionarios y autoridades judiciales, incluso salpicando a la propia Corte Nacional. ¿La justicia está tomada por el crimen organizado?

Definitivamente que no. Son casos aislados. Los casos (Metástasis y Purga) están en la fase inicial de indagación. Se ha mencionado y están involucrados jueces de diferentes niveles, pero deberán pasar por el proceso y trámite judicial correspondiente para ver si hay responsabilidad. Sin embargo, veo la situación con preocupación porque, pese a que son casos aislados, se evidencia que hay graves problemas de corrupción y de actuaciones indebidas.

¿Cómo iniciar la depuración en la justicia con un Consejo de la Judicatura también salpicado por casos de corrupción?

Al Consejo de la Judicatura le corresponde adoptar las medidas que sean necesarias encaminadas a encontrar responsables e imponer las sanciones pertinentes. Nosotros daremos todas las facilidades para que se hagan las investigaciones necesarias. No estamos dispuestos a ocultar absolutamente nada, ni a generar un espíritu de cuerpo. Lo que podemos hacer es facilitar información y documentación, pero no podemos actuar porque el procedimiento administrativo le corresponde a la Judicatura.

¿Cómo se encuentra la Corte Nacional por dentro?

Puede advertirse que existen focos de mal funcionamiento, de ciertas actuaciones o prácticas que no son las adecuadas, no son éticas. Lamentablemente, las herramientas de las que se disponen ayudan en ese tipo de prácticas. Estamos haciendo las investigaciones del caso. No podemos generalizar que esas malas prácticas están en todos los niveles de la justicia.

¿Por ejemplo?

El sistema informático es una herramienta importante. Estamos advirtiendo que por ahí pueden existir algunos vacíos, falencias o aspectos que nos puedan advertir que son fuente de malas prácticas.

Correctivos que también pasan por la renovación de la Corte. ¿Qué expectativa tiene sobre el reiniciado concurso?

La renovación de la Corte Nacional de Justicia, que es casi en un 50 %, es fundamental. En manos del Consejo de la Judicatura está el llevar adelante un proceso con altura, transparencia y con los más altos estándares que nos permita conseguir que quienes se involucren en el proceso tengan confianza y la seguridad de que se los elegirá con base en sus méritos, conocimientos y la especialidad.

El juez José Suing preside la Corte Nacional de Justicia hasta que se elija a un titular fijo. ARCHIVO

Mientras eso sucede, usted y Ema Tapia estarán liderando la Corte Nacional. ¿Qué garantías hay de que la elección del presidente titular no se vuelva a empantanar?

Se ha podido llegar a consensos. Yo soy fruto de esos consensos. Si bien es cierto mi cargo es temporal, pero con mucha responsabilidad, es una prueba de que con diálogos y renunciamientos podemos llegar a esos consensos. Con la incorporación de los 10 nuevos jueces y juezas titulares, las condiciones serán las mismas de entrar a un proceso de negociación (...).

¿Usted aspira a ser ratificado en la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia?

Es muy temprano aún para pensar en aquello. Estoy muy preocupado en cumplir las tareas que me he propuesto. Ya veremos en su momento.

Entre ellas, los procesos de extradición. ¿Cómo avanza el proceso de Hernán Luque Lecaro y por qué no ha sido expedito como sucedió con Daniel Salcedo, traído de Panamá?

Hay que entender que son procesos distintos. En el caso del señor Luque lo que ocurrió es que, con la difusión roja de Interpol y su detención en Argentina, se inició el proceso de extradición. Él tiene derecho a oponerse a la extradición. En ese caso, deberá observarse el procedimiento de acuerdo con las leyes argentinas y, en su momento, dirán si es o no pertinente su extradición.

¿Hay una estimación del tiempo que demorará la extradición de Luque Lecaro?

Eso depende del procedimiento específico de Argentina. Tentativamente, podría ser un año solo de procedimiento interno administrativo de ellos.

¿Qué garantías puede dar a los ecuatorianos de que no toda la justicia está salpicada por corrupción y que hay que darle un voto de confianza?

No es la generalidad de los casos. Hay jueces honestos y decisiones transparentes. Se han visibilizado casos particulares y somos conscientes de que afectan a la Función Judicial. A los ecuatorianos les digo que no todos los problemas son fruto de corrupción. Hay problemas de otra naturaleza, como los estructurales, de deficiencias en conocimiento, de deficiencias en herramientas e incluso de la titularidad de jueces y conjueces.

José Suing atendió a EXPRESO en su visita a Guayaquil por el foro de la cultura de la legaldiad. FREDDY RODRÍGUEZ

¿Se hace necesaria una reforma judicial para impulsar estos cambios y agilizar la depuración de malos elementos?

Hay muchos cuellos de botella que responden a varios factores que pueden dar lugar a una reforma. Hay represamiento en determinadas materias que no deberían estar, problemas de sobrecarga procesal que no se pueden solucionar con el actual número de jueces. Y eso demanda recursos. También hay que reforzar la carrera judicial, porque no todo profesional del derecho que nace de las universidades está apto para administrar justicia. Son temas que no son nuevos, pero que hay que retomarlos y ver buenos ejemplos en la comunidad internacional.

¿Qué más es necesario hacer para mejorar el sistema de justicia del país?

Hay que hacer evaluaciones, no se las ha hecho en el último tiempo. Hay que generar los bancos de elegibles, que ya se han agotado. En todas estas cosas hay que trabajar y, si conducen a reformas, pues empecemos a trabajar para que podamos llegar a soluciones.

¿La justicia debería ser declarada en emergencia?

Puede ser una fórmula de solución, si es que me da como resultado que es posible emprender acciones urgentes. Si la emergencia me garantiza los recursos suficientes, puede ser la medida adecuada. No necesariamente se trata de celeridad.

