Iván Saquicela: “Al correísmo no le convendrá que me mantenga en la Corte”

Una situación inédita ocurrió el 7 de febrero. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) quedó en acefalía por horas. Una elección fallida en varios intentos, la falta de un acuerdo, la renuncia de Saquicela y la decisión de la Judicatura abonaron a la crisis, que se superó con la designación de José Suing como presidente encargado.

¿Qué tal volver a ser juez?

Siempre me gustó el Derecho, el Penal en particular. Tuve la oportunidad de ser fiscal y ser juez, que es una vocación. La Presidencia de la CNJ me trajo mucha satisfacción por el deber cumplido.

¿Considera que fue una injusticia impedir su prorrogación en la Presidencia de la Corte Nacional?

Eso deberán hacer un juicio de valor los propios compañeros y los ciudadanos. De mi parte, creo que hubo un importante apoyo. Tengo la satisfacción, por mi voluntad, de haber dado un paso al costado.

¿Por qué considera que la Judicatura, de Álvaro Román, se opuso a su prorrogación?

Realmente, no conozco los detalles. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que solo corresponde al Pleno de la Corte decidir quién es el presidente en elecciones o resolverlo.

¿Cree que el haber nominado a Wilman Terán al Consejo de la Judicatura le afectó a su imagen?

Hay que ser claros. Hubo un escrito firmado por 14 jueces que exigieron que exista esa sesión y allí se nominó a Wilman Terán. No fui yo, fue el Pleno de la Corte.

Da un paso al costado, pero ¿presentará una acción de protección o constitucional para recuperar el cargo?

Mi comportamiento es diferente. Asistiéndome la razón jurídica, el apoyo mayoritario de nueve votos y por fortalecer la institucionalidad, yo decidí no continuar en funciones prorrogadas ni en buscar una nueva Presidencia. No pienso presentar ninguna acción.

Usted dice ser un defensor de la democracia. ¿Cree que la democracia de este país pierde sin usted en la Presidencia de la Corte?

No creo, porque las personas somos pasajeras. La historia juzgará y apreciará que fuimos defensores de la democracia.

¿Cómo analiza la postura que tuvo la jueza Daniella Camacho, también aspirante a la Presidencia de la Corte, en la votación?

Existieron dos posturas: que se dé una elección y un consenso, que fue propuesto por mí; y la posibilidad de que se busque la aplicación de la norma sobre la antigüedad. No hago juicios de valor sobre los compañeros. Me asiste la razón jurídica, tuve muchos más votos que los compañeros, empero no fue posible por el número de votantes.

¿La división que se vio entre los jueces se podrá superar?

No creo que haya una división, al menos de mi parte. Me llevo bien con todos. Lo que existió son aspiraciones que las respeto y son legítimas. Cada quien responderá si sus posiciones rebasaron lo que debe ser la elección de un presidente del más Alto Tribunal de Justicia del país.

¿Qué intereses políticos hay detrás de la Presidencia de la Corte Nacional?

Creo que no debería haber. Pueden pretender entrar los intereses políticos. No hemos incurrido en aquello. Creo que la Presidencia de la CNJ es relevante en la estructura democrática del país.

¿Cómo piensa aportar a esa democracia desde juez?

De dos formas. Soy voz y voto en el Pleno de la Corte, y la otra es a través de ejercer mis atribuciones en las resoluciones y sentencias.

¿Cómo ve el papel del correísmo, que le ha declarado la guerra, en este proceso por dejarlo afuera?

De nuestra parte cumplimos el trabajo, fundamentalmente en el llamado caso Sobornos. Fui del Tribunal Penal en primera instancia que condenó al expresidente Correa y, luego, esa sentencia fue ratificada. Yo actué en Derecho, pero no puedo negar que él y el correísmo, todo el tiempo me atacan, me insultan. Creo yo que a ellos no les convendrá que me mantenga en la Corte.

¿Tiene previsto participar para otro cargo público?

No he pensado por ahora. Tengo nueve años como juez en la Corte y mi período concluirá en tres años más. Deseo cumplir con mi trabajo.

