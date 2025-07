José Andrés Montiel rompe Récord Guinness en yoga y hace historia para Ecuador

Cuando José Andrés habla de su hazaña, lo hace con humildad, pero con la convicción de quien ha recorrido un camino largo y desafiante. "Superincreíble, la verdad. Es un logro bastante significativo para nuestro país y para mí, es la prueba de que los sueños sí se cumplen."

Todo comenzó cuando tenía apenas 7 años. Una imagen, una postura, un instante. "Vi a alguien haciendo una habilidad increíble y sentí una felicidad tan profunda que no la pude olvidar." A los 17 años, ese recuerdo volvió a tocar su puerta. En el colegio, presenció nuevamente una demostración de yoga. Fue como si el destino le recordara que aún tenía una misión pendiente. "Me dije: ‘Yo quiero hacer eso’. Y aunque era completamente rígido, como un palo, algo en mí sabía que podía lograrlo."

Sin academias, sin entrenadores, sin experiencia previa. José Andrés comenzó desde cero, entrenando en la sala de su casa. "Moví los muebles, adapté el espacio y empecé a practicar. Todo fue autodidacta al principio." Sus padres, aunque al principio lo veían como un hobby extraño, poco a poco comenzaron a notar su talento. "No entendían muy bien por qué hacía eso, pero me apoyaron. Y eso fue clave."

Sin academias, sin entrenadores, sin experiencia previa. José Andrés comenzó desde cero. Juan Carlos Castro / Expreso

Inspiración internacional, esencia ecuatoriana

En 2023, descubrió a Stefanie Millinger, una atleta austriaca con 12 Récords Guinness en yoga. "Ella me inspiró muchísimo. No para competir con ella, sino para descubrir si yo también podía hacer algo extraordinario."

Así comenzó su investigación sobre los Guinness World Records. Encontró uno que parecía posible: una postura sostenida durante media hora. "Nunca había hecho yoga antes. Ni por relajación. Pero algo me decía que podía lograrlo."

Aunque su entrenamiento fue inicialmente autodidacta, pronto se rodeó de personas clave. "Conocí a Natalia Herrera, del Fit and wellness center 'Ananay yoga'. Ella me ayudó a perfeccionar mi técnica y a preparar el gran día." El desafío se llevó a cabo con disciplina, enfoque y una determinación inquebrantable. "Fui el único deportista en prepararme para este récord. Y lo logré."

Ocho meses de incertidumbre

Cuando José Andrés Montiel completó su hazaña el 9 de noviembre en Guayaquil, no imaginó que tendría que esperar ocho largos meses para saber si su nombre quedaría grabado en la historia. Aunque la página oficial del Guinness World Records menciona un tiempo estimado de respuesta de 12 semanas, para él y su equipo, la espera fue mucho más larga… y emocionalmente intensa. "Ocho meses desde que enviamos toda la evidencia. Es muchísimo tiempo. Y durante ese tiempo, pasaron muchas cosas."

Una de ellas fue especialmente inquietante: otro intento de récord, esta vez en calistenia, realizado el 29 de noviembre en Santo Domingo, fue descalificado. "Eso me dejó con una duda constante: ¿y si también descalifican el de yoga? ¿Y si todo ese esfuerzo no sirve de nada?"

José Andrés se encuentra en búsqueda de patrocinadores para intentar romper tres Récords Guinness, con la presencia oficial de un juez de la organización. Juan Carlos Castro / Expreso

A pesar de la incertidumbre, había algo dentro de él que no se apagaba. "Yo ya me veía perdido, pero al mismo tiempo, tenía una certeza profunda. Sentía que había nacido para esto. Que un día me iba a despertar a las 4 de la mañana y vería un correo de Guinness diciéndome que lo logré."

Y así fue. Una madrugada, exactamente como lo había visualizado, José Andrés se despertó a las 04:00 y vio un correo en su bandeja de entrada. "Me entró la duda. Ya me había pasado con el otro récord, así que no sabía si abrirlo o no. Pero lo hice."

El mensaje decía: “José Andrés Montiel, nos complace comunicarte que oficialmente eres increíble y formas parte de nuestro libro.” "Fue como un puñal de emoción directo al corazón. No lo podía creer. Era la primera noticia del día… y la más feliz de todas."

Un récord que inspira

"Estoy desarrollando un proyecto deportivo con el objetivo de romper tres Récords Guinness, con la presencia oficial de un juez de Guinness World Records aquí en Guayaquil, algo que nunca antes se ha hecho en la ciudad. Son desafíos realmente exigentes que requieren tiempo, disciplina y mucha práctica. Pero mi meta es hacer historia en mi propio país, combinando deporte, pasión y un mensaje de vida a través del fútbol.

Actualmente, José Andrés está en proceso de planificación y búsqueda de patrocinio para llevarlo a cabo. "¿Estoy trabajando en ello? Sí. ¿Tengo avances? También. Pero aún hay mucho por construir, y estoy comprometido al 100 % con lograrlo", sostiene.

José Andrés Montiel no solo rompió un récord. Rompió estereotipos, límites físicos y mentales. Hoy, es el primer ecuatoriano en obtener un Récord Guinness en yoga, y su historia es un testimonio de que la pasión, la constancia y la autenticidad pueden llevarnos tan lejos como nos atrevamos a soñar.

