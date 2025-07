Blanca Rodrigo, la mejor arquera de América, recibe beca rumbo a Los Ángeles 2028

Dedicarse al tiro con arco en Ecuador es todo un reto, asegura Blanca Rodrigo. Los implementos, viajes y preparación pueden llegar a convertirse en un verdadero ‘dolor de cabeza’ que ni las medallas a veces hacen olvidar; sin embargo “más puede el talento que las adversidades”, aclara convencida.

Con 18 años, 8 de ellos dedicados por entero al deporte, la guayaquileña ha conseguido abrirse paso en un “deporte difícil”, al punto de ser considerada actualmente en la número uno de América.

Es este despunte en el nivel a tan corta edad el que hace poco le valieron a Blanca para ser incluida entre los 10 becarios que serán beneficiarios del programa que lleva el Comité Olímpico Internacional (COI), a través de Solidaridad Olímpica y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE). Todo apuntando a su preparación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Según dio a conocer el COE, la beca prevé una asistencia integral a la deportista cubriendo entrenamientos, atención médica, desplazamientos a los lugares de competencia y apoyo técnico, todo con el compromiso del órgano nacional de administrar y supervisar el correcto uso de la ayuda.

“Es una alegría saber que me están tomando en cuenta. Esto sirve muchísimo, especialmente porque los viajes y los implementos son muy costosos. Es un impulso que nos ayuda a crecer”, declaró Blanca.

La historia de Blanca con el tiro con arco

La joven arquera de 18 años fue el récord nacional en la modalidad de arco compuesto el fin de semana pasado con puntuación de 698. Cortesía

Pese a lo que muchos puedan creer, el tiro con arco no es algo que le haya nacido por iniciativa propia a la deportista, sino que llegó a través de su papá, quien a los 10 años la motivó a la práctica hasta que se enamoró de ella.

“Es algo curioso porque mi papá siempre fue el más entusiasta, fue así que empecé a entrenar y a las dos semanas ya estaba en mi primer Campeonato Nacional”, recuerda Blanca, precisando que en esa primera experiencia se colgó medallas de plata y bronce.

Para 2019 la arquera ecuatoriana acudía ya al Mundial Senior en Brasil, su primera competencia internacional, donde quedó entre las cinco mejores, pese a su novel experiencia. “Tras aquel campeonato recibí bastante apoyo, lo que me permitió participar en distintos certámenes internacionales, obteniendo varias medallas que me fueron labrando el camino”.

Un giro inesperado

Si Rodrigo tuviera que mencionar un punto de inflexión en su carrera, no dudaría en mencionar los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021, competencia a la que hasta hoy le agradece para seguir vigente.

Cuenta que mientras estaba en competencia, sintió que su precisión no era la misma, por lo que el entrenador de la campeona mundial de ese entonces se acercó a ella y le sugirió que podía ser por un problema de visión, algo común en el deporte y por lo que algunos arqueros optan por disparar con un solo ojo y en otras veces con ambos. “Me sugirió usar la técnica de cerrar un ojo al momento de apuntar y lanzar. Y funcionó perfectamente”, dice ahora aliviada.

En el más reciente Campeonato Nacional de Desarrollo, disputado el fin de semana pasado en Daule, Blanca instauró un nuevo récord nacional de tiro con arco, al lograr una puntuación de 698 en la modalidad de arco compuesto. Antes, Rodrigo ya había registrado una marca destacada (688) en República Dominicana. A eso se le suman logros vitales como el oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud que la puso en ‘los ojos’ de América donde permanece.

Hoy el enfoque de la deportista está puesto en los Juegos Olímpicos 2028, pero antes deberá batallar en varios frentes. “Estoy ajustando pequeños detalles para llegar lo mejor posible a los Panamericanos. Si Dios lo permite, espero conseguir una medalla de oro” dice confiada.

Esta temporada, en agosto, deberá ir a Asunción, Paraguay para el torneo antes descrito; previamente pasará por Argentina y Colombia, donde ya obtuvo medallas de oro, plata y bronce en pruebas individuales y mixtas.

