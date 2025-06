No solo el estadio Atahualpa necesita una intervención urgente en la CDP

El descuido, falta de inversión y necesidad urgente de intervención no es un asunto solo del estadio Olímpico Atahualpa. La infraestructura deportiva de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) padece el mismo mal en gran parte de sus escenarios, muchos de ellos también donados por el Municipio de Quito y que al no estar en una zona comercial, no han sido objeto del mismo interés que recibe el Coloso del Batán.

EXPRESO realizó un recorrido para constatar de cerca el estado de esos escenarios, algunos dentro del Palacio de los Deportes de La Vicentina como la pista Los Chasquis y el velódromo José Luis Recalde, hasta otros como el coliseo Julio César Hidalgo o el gimnasio de boxeo de San Roque.

El factor común es que los escenarios lucen viejos, con apenas arreglos superficiales. Y lo más preocupante: están desactualizados respecto a los estándares internacionales para la formación de deportistas.

Ese es el caso del gimnasio de pesas, del cual la propia medallista olímpica Neisi Dajomes aseguró antes de los pasados Juegos Olímpicos, que no estaba dotado de lo necesario para el alto rendimiento. En ese espacio, que recibió una pintura de paredes por última vez en 2020, este medio pudo evidenciar materiales antiguos, barras rotas y discos tan desgastados que ya ni siquiera marcan su peso.

El caso del atletismo es parecido, con una pista Los Chasquis que necesita un cambio entero, pero que apenas ha podido ser parchada, como se está realizando estos días. A decir de Luis Morán, dirigente de este deporte, la pista está limitando el rendimiento de los deportistas: “Es como los zapatos, que cada día son mejores y ayudan a la velocidad. Esta pista no se ha cambiado hace más de 40 años”.

Morán cuenta que apenas con la llegada de la intervención por parte del Ministerio del Deporte a causa del conflicto por el Atahualpa, pudo lograr que se apruebe un gasto de 3.000 dólares para parchar las partes más dañadas del tartán (material de la pista). Pero el cambio total que se necesita costaría 600.000 dólares y ve lejana la posibilidad de que se realice la obra.

Esa misma sensación tuvo constantemente Patricia Paz, que decidió salir de la dirigencia del Tiro con Arco hace seis meses, en parte por no ver respuesta a sus constantes pedidos. Para su deporte se adecuó un espacio detrás del velódromo José Luis Recalde. Era algo temporal mientras se conseguía un mejor lugar, pues se requiere un espacio rectangular de al menos 80 x 40 metros, y este no solo que no cumple las medidas, además “tiene forma de cono”, según describe la mujer.

La peor parte es que, sin ningún criterio técnico, en la última administración se cubrió todo el perímetro con un plástico negro sobre las mallas. Eso, dice Paz, perjudica la preparación de los deportistas, pues se necesita entrenar con viento, ya que las competencias son en campo abierto y los arqueros deben aprender a tirar considerando su dirección y velocidad.

La fachada de este espacio, en el barrio La Vicentina, ha generado incomodidad en los vecinos. “Es un basurero, han puesto retazos de techo para tapar y que no vuele una flecha, además de acumular chatarra de la CDP”, indicó Franklin Rivadeneira, uno de los moradores del sector.

Esta es la fachada de la CDP en el área entre el velódromo y el campo de tiro con arco. GUSTAVO GUAMÁN

Dicha acumulación fue constatada por este medio y está a la vista de todo el que transita por la calle Berruecos y Ladrón de Guevara. Una pila de fierros viejos llama la atención en el espacio por donde pasan los deportistas que ingresan por el acceso principal del velódromo José Luis Recalde.

Sobre este último, cabe mencionar que ya no cumple con las medidas y estándares internacionales, al igual que la pista de patinaje ubicada en el predio del estadio Atahualpa, que pese a esto sigue siendo la única para esta disciplina.

Terrenos municipales

La situación no es mejor en los espacios que están más lejos del núcleo principal de la organización, la mayoría de ellos en lotes que fueron donados por el Municipio.

Fuera del Atahualpa, son doce terrenos los que se adjudicaron bajo esta figura: las piscinas de Jipijapa, El Batán, Chaupicruz, Cotocollao y San Carlos; los gimnasios de San Roque y Chimbacalle; los coliseos Julio César Hidalgo y General Rumiñahui; y el área de oficinas de la CDP; además de un terreno en la parroquia Belisario Quevedo para el fútbol.

El piso del coliseo Julio César Hidalgo, donde entrenan baloncesto, luce desgastado. GUSTAVO GUAMÁN

Uno de estos espacios, el gimnasio de boxeo de San Roque, en el centro histórico, estaba destinado para la construcción de una piscina semiolímpica, la cual quedó inconclusa. El escenario estuvo abandonado por varios años y se recuperó hace una década, cuando incluso ya había sido invadido.

Pero la adecuación del espacio no ha sido atendida y se ha dado lentamente, pues se rellenó uno de los huecos, en el que sería la piscina infantil, y se colocó parqué. Además, se trasladaron un par de rings de boxeo a los que se llega descendiendo por unas escaleras improvisadas, ya que están en el espacio donde sería la piscina más grande.

Aunque el entrenador a cargo, Alexander Popa, ha intentado gestionar recursos para mejorar el escenario, pocas veces recibe respuestas por parte de la CDP, que la última vez le entregó unos botes de pintura que no fueron suficientes y la pared quedó de dos tonos diferentes.

Aun así, él se arregla para seguir preparando a casi cien deportistas, incluidos algunos provenientes de las escuelas de la zona, donde ha creado una red de apoyo con la ayuda de la Liga Barrial San Roque, que eventualmente destina ayudas para que los deportistas puedan viajar a competir.

No muy lejos de allí, en el sector de San Blas, se pueden ver las paredes llenas de grafitis y los vidrios manchados del coliseo Julio César Hidalgo. El escenario, que se usa para entrenamientos y torneos de baloncesto, también se alquila para otros espectáculos deportivos, sobre todo de ecuavoley.

Ese movimiento ha hecho que, por dentro, se mantenga limpio, aunque los servicios sanitarios son motivo de queja entre los usuarios.

Sin diagnóstico ni respuestas de la CDP

El estado de algunos de los implementos que utilizan los deportistas. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Al consultar al interventor de la CDP, Romel González, sobre el estado de los escenarios a cargo de esta institución, respondió de forma difusa apuntando exclusivamente a la obra de 3.000 dólares que se está llevando a cabo en la pista de Los Chasquis.

El representante del Ministerio del Deporte, en tres semanas al frente de la CDP, no ha realizado un recorrido integral por estos espacios. Así lo confirmaron entrenadores y deportistas en los distintos gimnasios y coliseos que este medio recorrió.

Al buscar información puntual respecto a la inversión anual de la CDP en el mantenimiento de su infraestructura, la respuesta de parte del encargado de informes del área financiera fue que, al tratarse de una ente de derecho privado, “los gastos de recursos de autogestión son de carácter confidencial”.

