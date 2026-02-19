Johnny Terán: "Decir que vivimos en Suiza, es subestimar la inteligencia ciudadana"

El prefecto de Los Ríos conversó con EXPRESO sobre su visión de la seguridad en la provincia

Johnny Terán es el prefecto de la provincia de Los Ríos.

Luego de que el gobernador de Los Ríos, Galo Lara Yépez, ofreciera declaraciones a Diario EXPRESO sobre la situación de seguridad en la provincia, y se refiriera, entre otros temas, al atentado contra un vehículo del equipo de trabajo de la viceprefecta Mayra Díaz, el prefecto Johnny Terán Salcedo dio su postura.

Terán evitó responder a apelativos personales o señalamientos hacia su administración y centró sus declaraciones en el contexto de inseguridad que atraviesa la provincia, así como en las acciones emprendidas desde la Prefectura.

Te invitamos a leer: Las fuertes lluvias inundaron un colegio en Puebloviejo y varias calles en Babahoyo

- ¿Prefecto, qué fue lo que realmente ocurrió con el atentado a uno de los vehículos del equipo de la viceprefecta Mayra Díaz en Palenque? Se dijo que iban en caravana hacia Quevedo

Primero, quiero aclarar que nosotros no manejamos caravanas de vehículos. Nuestra administración es modesta y no andamos en tantos carros. Se trataba de un acto en Palenque dirigido a agricultores, al que la viceprefecta asistió en representación de la Prefectura. El incidente ocurrió cuando el equipo de colaboradores que estuvo a cargo del evento retornaba a Quevedo, tras culminar la jornada. Fueron atacados en el trayecto.

Afortunadamente, hemos capacitado al personal para actuar ante este tipo de situaciones y lograron realizar maniobras evasivas. Ni la viceprefecta ni yo teníamos previsto pronunciarnos, porque lamentablemente estos hechos se han vuelto recurrentes y muchas veces denunciar no genera resultados y más bien expone a posibles represalias. Sin embargo, la información se filtró y consideré necesario publicar lo sucedido para que la ciudadanía conozca la realidad que vive la provincia en materia de seguridad.

- Hablando de seguridad, aunque no sea competencia directa de la Prefectura, ¿cómo evalúa la situación actual en la provincia?

Los datos hablan por sí solos. El 2024 fue violento; el 2025 ha sido aún más violento; y lo que va del año refleja un incremento mayor. Eso es motivo de profunda preocupación. La violencia sigue aumentando.

La ciudadanía quiere resultados concretos. No se trata de mostrar tanques de guerra, porque no estamos en un conflicto internacional. Lo que la gente espera es que se reduzcan los índices delictivos y que pueda vivir con tranquilidad.

- ¿Entonces usted considera que los datos entregados por el Gobernador sobre una reducción del 70% en delitos no son reales?

836 aprehendidos en el feriado: balance de los operativos a nivel nacional Leer más

No puedo pronunciarme sobre cifras cuya fuente desconozco. Yo siempre hablo con base en datos reales y en lo que vive la ciudadanía día a día.

Es lamentable lo que ocurre con las muertes violentas. Estamos hablando de seres humanos, de familias que sufren pérdidas irreparables. Y muchas veces, cuando ocurre un asesinato, se exponen antecedentes de la víctima como si eso justificara su muerte.

- ¿En su opinión no es necesario mencionar el prontuario delictivo de una víctima, en caso de tenerlo?

Ese tipo de exposiciones puede generar más violencia. Además, Babahoyo, la capital de Los Ríos, ha sido catalogada, por cifras relacionadas con su población, como una de las ciudades más violentas del mundo. Esto no lo digo por el reciente suceso vinculado a la viceprefecta; es algo que he señalado en otras entrevistas. Lo que necesitamos son respuestas reales ante una situación crítica.

- ¿Qué ha hecho la Prefectura en materia de seguridad?

Muchísimo.

- Por ejemplo...

Hemos construido Unidades de Policía Comunitaria (UPC), entregado vehículos y aportado tecnología. Hemos gestionado combustible y facilitado vehículos alquilados para operativos. Incluso he recibido en esta oficina y en mi domicilio a miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas solicitando ayuda.

Es vergonzoso decirlo, pero en algunos casos no contaban ni con uniformes en condiciones adecuadas. Esto no es un problema exclusivo de este Gobierno, sino que viene de administraciones anteriores. El Estado ha descuidado a quienes son un grupo prioritario en el tema de seguridad.

Hemos colaborado en todo lo que ha estado a nuestro alcance, aunque no sea una competencia directa de la Prefectura.

- ¿Entonces Los Ríos no va rumbo a la paz?

La decisión la ha tomado el Gobierno Nacional, pero hasta ahora no vemos resultados. Cuando nos dicen que “estamos viviendo en Suiza”, discúlpeme pero eso subestima la inteligencia de los riosenses. Somos trabajadores, agricultores, gente esforzada, pero no somos tontos.

- Hay quienes cuestionan cómo la Prefectura ejecuta obras. ¿Qué responde?

Si se realiza una investigación de precios, los resultados hablarán por sí solos. Por ejemplo, el metro cuadrado de asfalto de dos pulgadas puede costar hasta $6,50 debido al precio del diésel, mientras que otras instituciones lo contratan a $15.

En el caso del material pétreo, pagamos entre 18 y 22 centavos de dólar por kilómetro de acarreo, mientras que en otras entidades se paga hasta 32. Nosotros no pagamos directamente el material; otorgamos al contratista una mina para su explotación y cubrimos la carga y el transporte. Esa es una de las estrategias que nos permite reducir costos.

Invierno deja estudiantes aislados y casas inundadas en Loja y Los Ríos Leer más

- ¿Y las deudas?

Hemos cancelado todas las deudas y actualmente mantenemos un saldo de 16 millones de dólares en cuenta, además de 10 millones en bonos. Incluso pagué anticipadamente obligaciones con el Banco del Estado para acceder a un crédito que nos permita reasfaltar todas las carreteras provinciales.

Hay quienes me critican, pero no es que tengan algo malo contra mí, es porque quieren ser como uno y no pueden. Y yo no es que me crea mejor que nadie. Yo sigo siendo el mismo desde que inicié en la política. Soy agradecido con quienes me han apoyado y me siguen apoyando, pero también firme: cuando detecto negligencia o cualquier indicio de corrupción, esa persona deja de formar parte del equipo, sin importar si es amigo, se va.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ