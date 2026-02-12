Galo Lara: "En menos de 100 días se redujo el 73% la violencia"

Entrevista|El gobernador de Los Ríos conversa con EXPRESO sobre la situación de seguridad y el panorama político

Galo Lara, gobernador de Los Ríos, es originario de Quevedo. Comenzó a ganar presencia en la escena política en 2007.

El gobernador de Los Ríos, Galo Lara, aseguró que la provincia “camina hacia la paz” tras la implementación del Bloque de Seguridad dispuesto por el presidente Daniel Noboa. Según cifras que compartió con EXPRESO, en menos de 100 días se registró una reducción del 73 % en delitos, 70 % en secuestros, 30 % en extorsiones y 23 % en muertes violentas.

Lara explicó que la estrategia se basa en controles permanentes en carreteras mediante “check point”, así como en el proyecto Corredor Vial Seguro Guayas–Los Ríos–Santo Domingo, que incorporará tecnología de reconocimiento facial, rastreo vehicular y botones de pánico en los peajes.

- Gobernador, usted ha dicho que Los Ríos “camina hacia la paz”. ¿En qué basa esa afirmación?

Cuando asumí esta responsabilidad encontré una provincia golpeada por la violencia, con altos índices delictivos. Hoy podemos decir que estamos en un proceso de recuperación. En menos de 100 días hemos reducido el delito en un 73 %, los secuestros en un 70 %, la extorsión en un 30 % y las muertes violentas en un 23 %, según cifras oficiales del Bloque de Seguridad.

- Sin embargo, siguen reportándose capturas y operativos diarios. ¿No es contradictorio hablar de paz?

No es contradictorio. Las capturas demuestran que estamos actuando. Recibimos un país sin tecnología suficiente para enfrentar al crimen organizado. Hoy estamos recuperando el control con esfuerzo, incluso con autogestión.

Galo Lara aseguró que no busca participar en los comicios seccionales ni asumir el Ministerio de Gobierno.



-¿Qué resultados concretos deja el Bloque de Seguridad en la provincia?

En pocas semanas se han incautado más de 300 kilos de marihuana, casi 400 explosivos, más de 1.300 municiones y más de 80 armas de fuego

Una segunda etapa de seguridad en Los Ríos

- ¿Cuál es la siguiente etapa del plan de seguridad?

Viene una fase más tecnológica: inteligencia artificial, drones y modelos predictivos para anticiparnos al delito. También trabajamos en el Corredor Vial Seguro entre Santo Domingo, Los Ríos y Guayas, con control digital de placas, reconocimiento facial y botones de pánico en los peajes.

- Usted mencionó que el anillo vial de Quevedo está militarizado. ¿Qué impacto ha tenido?

Recibimos un país sin tecnología suficiente para enfrentar al crimen. Hoy estamos recuperando el control con esfuerzo, incluso con autogestión. Galo Lara Gobernador de Los Ríos

Primero se iluminó el anillo vial con más de 270 luminarias y luego se dispuso su militarización. Hoy no se registran asaltos en esa zona. Lamentablemente se han difundido imágenes falsas para generar alarma, pero los informes oficiales confirman que el control funciona. Lo que existe es un grupo de amarillos preocupados porque Los Ríos está recuperando su seguridad y su paz. Entonces toman imágenes del anillo vial de Santo Domingo de los Colorados y afirman: que están asaltando en el de Quevedo. Usaron esas imágenes hasta el punto de mostrar capturas de nuestra Policía cuando detenía a un individuo que robaba un camión blanco.

-¿A quién se refiere cuando menciona al grupo amarillo?

Me refiero al prefecto. A mentira Terán, al Pablo Muente de Los Ríos.

-¿Y por qué usted sostiene eso?

Su falta de probidad y su falta de honestidad. ¿Cómo puede usted conseguir una acción de protección en menos de 12 horas, para empezar? ¿Cómo puede usted ejecutar obras? Contrata un gerontológico y, en la primera planilla, le paga el movimiento de tierras y el traslado del material de construcción, la piedra. Pero cuando revisamos las páginas de la Prefectura de Los Ríos, encontramos que la maquinaria de la Prefectura está haciendo la obra, que las volquetas de la Prefectura están llevando la piedra. Entonces, ¿es eso probidad de un prefecto? ¿O es el nuevo ‘Pablo Muente de Los Ríos’, que también va a terminar en Santa Elena?

-Sobre el supuesto atentado contra la viceprefecta, ¿qué se determinó?

El parte policial es claro: no hubo atentado contra la viceprefecta. Un vehículo que no formaba parte de la caravana recibió impactos que solo causaron daños materiales. No hubo ninguna persona herida.

El 7 de febrero se conoció de un supuesto atentado contra la viceprefecta de Los Ríos, ocurrido mientras se desplazaba con su caravana hacia Quevedo. CHRISTIAN VINUEZA / EXPRESO

-¿La ciudadanía siente estos cambios?

Sí. He escuchado a personas que ahora salen nuevamente a la iglesia, a jugar bingo, a abrir sus negocios. Muchos locales que cerraron por extorsión están reabriendo. Eso se llama recuperar la confianza.

-La Policía Nacional suma otras medidas de seguridad en ejes viales y peajes, ¿de qué se trata?

Cuando usted cruce los peajes, tendrá acceso a un botón de pánico, así como a un sistema de rastreo digital de la placa de su vehículo y de su rostro. Usted ingresa a Los Ríos y podremos identificar qué persona entró a la provincia. Contaremos además con una torre de control que permitirá mantener comunicación directa con los equipos en territorio.

- ¿Tiene aspiraciones electorales para las próximas seccionales?

Mi prioridad hoy es gobernar. Mi corazón está en Quevedo, pero mi responsabilidad es cumplir esta misión que me ha encomendado el presidente y devolverle la tranquilidad a la provincia.

-¿Usted reemplazará a Nataly Morillo en el Ministerio de Gobierno?

Mi corazón está en Quevedo. Yo más bien le agradezco. Desde que me posesioné he recibido el apoyo de muchas ministras.

-Además de seguridad, ¿qué otras prioridades tiene su gestión?

La salud. Necesitamos una depuración del sistema hospitalario y una atención más humana. También estamos preparados para el invierno: tenemos 5.000 kits de alimentos y maquinaria trabajando en canales y alcantarillas.

