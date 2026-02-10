Galo Lara descarta reemplazar a Nataly Morillo en el Ministerio de Gobierno

Galo Lara asegura que no busca participar en seccionales ni asumir el Ministerio de Gobierno. Conoce los detalles

El gobernador de Los Ríos, Galo Lara, se refirió en una entrevista concedida a Diario Expreso, prevista para publicarse en los próximos días, a los rumores que lo relacionan con una eventual participación en las próximas elecciones seccionales o con la posibilidad de reemplazar a Nataly Murillo en el Ministerio de Gobierno.

Ante estas versiones, Lara afirmó que no está considerando asumir cargos distintos a los que actualmente desempeña y que sus prioridades continúan enfocadas en la provincia: “Mi corazón está en Quevedo”, indicó, en respuesta a las preguntas sobre eventuales aspiraciones políticas o su interés en un puesto dentro del gabinete.

Lara también agradeció el acompañamiento que —según dijo— ha recibido de distintas autoridades desde que asumió la Gobernación. “Mi corazón está en Quevedo. Yo más bien le agradezco. Yo desde que me posesioné he recibido el apoyo de muchas ministras, empezando por la economista Cynthia Gelibert, luego por Zaida Rovira y luego por Natalie Murillo. Estoy muy agradecido con ellos”, expresó.

El gobernador de Los Ríos, Galo Lara, anticipó parte de su postura sobre el caso de Mario Godoy. Christian Vinueza / Expreso

Choques con el correísmo

El martes 18 de noviembre, se conoció que el exasambleísta Galo Lara asumirá el cargo de gobernador de la provincia de Los Ríos, tras la salida de Edwin Ocampo. El anuncio, sin embargo, generó reacciones inmediatas.

El expresidente Rafael Correa cuestionó el nombramiento con un mensaje irónico: “Galo Lara gobernador de Los Ríos. Lástima que ya murió el Monstruo de los Andes, porque hoy sería ministro de Educación”. A esto se sumó la excandidata presidencial Luisa González, quien calificó al nuevo gobernador como “delincuente”.

Originario de Quevedo, Lara comenzó a ganar presencia en la escena política en 2007, cuando fue electo como asambleísta por Los Ríos bajo las filas del Partido Sociedad Patriótica, función que desempeñó hasta 2013.

