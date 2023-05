Jan Topic Feraud, precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Social Cristiano (PSC), acude a las instalaciones de Diario EXPRESO para conversar sobre las motivaciones de su candidatura y eventual plan de gobierno.

Jan Topic: ¿Quién es el precandidato a la Presidencia que causó furor en redes? Leer más

¿Por qué ahora y no antes?

En resumen, la indignación. La Secretaría de Seguridad destruyó la ilusión de cómo yo pensaba que se manejaba la seguridad en el país. Realmente, pensé que era diferente...

¿Si no le ofrecían la secretaría, no habría estado consciente de estas falencias?

Me habría tomado más tiempo. El tema de la secretaría también me obligó a investigar los números de seguridad del país. Ahí entendí mucho más y me indigné mucho más.

El 26 de abril de 2023, Wagner Bravo asumió la Secretaría de Seguridad en lugar de Jan Topic. ARCHIVO EXPRESO

Elecciones 2023: Pedro José Freile será el candidato vicepresidencial de Jan Topic Leer más

Parte de sus adversarios lo tildan de oportunista...

Si necesitas una persona que tenga una orientación económica y conozca de seguridad, entre otros temas, ¿es oportunista tener las habilidades necesarias para combatir esas amenazas mejor que los otros contrincantes? Es ridículo.

¿Y el calificativo de mercenario? ¿Qué les responde?

Me gradué de la mejor universidad del mundo en finanzas, tengo un trabajo en Wall Street y dejo todo para ganar muy poco en la Legión Extranjera Francesa para combatir el terrorismo (...). Sí existen adversarios y periodistas mercenarios que sí los mueve llegar al poder, la parte económica.

Tal vez haya personas que tengan las mismas o mejores credenciales que Pedro José Freile, pero es quien encontré (...)

El PSC fue el primer partido en respaldarlo, ¿qué coincidencias tiene con ellos?

He conversado con el exalcalde (Jaime) Nebot varias veces. Yo vi cómo Guayaquil cambió con las administraciones de León Febres-Cordero y Jaime Nebot. Comparto una excelente administración de recursos, una ejecutividad que no se ve en otro gobierno y una tradición de combate a la delincuencia, lo han hecho mejor.

Guillermo Lasso viaja a Brasil dejando la incógnita de su candidatura Leer más

¿El PSC se ha vuelto un impedimento para que su candidatura tenga alianzas?

El PSC dejó la vara muy alta. Me dijeron que no me iban a pedir nada y que si tenía que poner ministros correístas competentes e incorruptibles, se lo haga. En 16 meses no hay tiempo para mirar el tema de las ideologías.

Topic señaló solo mantener conversaciones con el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. ARCHIVO EXPRESO

Cynthia Viteri fue figura del PSC y tuvo una administración con sombras, ¿qué opinión le merece su gestión?

Los temas que Viteri omitió en su última rendición de cuentas Leer más

Es similar a lo que le sucedió a Guillermo Lasso. Empezó bien y creo que hizo cosas buenas por la ciudad, como el proyecto de las 20.000 cámaras. Asumo que tuvo cosas malas, pero en esto de la política, a menos que afecte mi desempeño, prefiero lo bueno.

¿Por qué eligió a Pedro José Freile como su binomio?

Tal vez haya otras personas que tengan las mismas o mejores credenciales. Estamos con el tiempo y a quien encontré fue a él. Pedro José es un experto en el área petrolera, incorruptible, honesto, transparente y, además, él y yo tenemos buena química.

¿Cuáles serán las directrices de su eventual gobierno?

Hay tres amenazas y se necesita armar un gobierno reactivo: inseguridad, fenómeno de El Niño y el pago de deuda. Además de la consulta de Yasuní y el volcán Cotopaxi.

¿Qué planea hacer con la llegada de El Niño?

Guillermo Lasso: las 7 promesas económicas que no ha logrado cumplir Leer más

No es una idea mía, pero hay que potenciar la defensa civil para tener 20 mil o 30 mil voluntarios que ayuden a estructurar albergues, limpiar canales y mitigar los daños de las lluvias, entre otros temas. También seguir las acciones de los gobiernos autónomos.

¿Y planes en educación, trabajo y política exterior?

Primero hay que trabajar la capa de seguridad. No se puede hablar de mejorar un colegio si los padres tienen miedo de que el hijo sea reclutado por pandillas. Hay que ubicar torniquetes y biométricos en los ingresos y salidas de los colegios; darles desayuno, almuerzo y un snack en la tarde. Si se logra eso, tendremos a los niños seguros para que los padres puedan trabajar o buscar trabajo.

Topic apuntará al apoyo civil para ayudar a prevenir y tratar los estragos del fenómeno de El Niño. ARCHIVO EXPRESO

Las leyes del Ejecutivo, de la traba legislativa a la constitucional Leer más

¿Su plan de seguridad podrá desarrollarlo en el año y medio de gobierno?

No se puede decir que vamos a terminar los cuatro ejes (control de fronteras, control de las cárceles, control de la fuerza pública e integración de inteligencia). El objetivo, el norte, es reducir en un 30 % la tasa de homicidios.

¿Cómo manejará la relación Ejecutivo - Legislativo? Fue uno de los principales problemas de presidente Lasso.

¿Esa relación es la causante de la inoperancia? Tenemos seis proyectos de ley que si se dan, mucho mejor, pero el control (fronteras, cárceles, etc.) no depende de la Asamblea.

¿La declaratoria del terrorismo y el porte regulado de armas aportan a su plan?

El porte de armas lo veo con cuidado, porque Ecuador no tiene una cultura de armamento. El tema de terrorismo es marketing, nada más.

El PSC me dijo que no me pedirían nada y que si tenía que poner ministros correístas incorruptibles, que lo haga.

Los funcionarios actuales señalan que los procesos de contratación pública son un problema, ¿cómo ejecutar su plan con este impedimento?

Es mucho más lento que en una empresa privada, pero no te toma un año. Se demora cuando no se tiene idea de lo que se está haciendo, como el exsecretario de Seguridad (Diego Ordóñez), que no sabía ni dónde estaba parado.

La crisis en las cárceles y el paro de junio, los momentos más críticos del 2022 Leer más

¿Qué hará si hay excesos de la fuerza pública como los denunciados en los paros nacionales de 2019 y 2022?

La mano fuerte tiene que estar enmarcada dentro de lo que dice la ley. Hay que tener una noción muy clara de lo que se puede y no se puede hacer. No son antónimos.

Su candidatura ha sido criticada por la relación de su familia con el caso Odebrecht...

Hay una desesperación existencial de ciertos periodistas, para no decirles vacunadores, porque se les desvaneció el caso porque salió la evidencia de las asistencias penales.

Indicó que la mano dura siempre está dentro del marco legal, aunque no dice qué hacer en caso de excesos. archivo

Tomislav Topic: lo que se sabe sobre el papá del candidato presidencial Jan Topic Leer más

Ha estado activo en redes respondiendo a las críticas, ¿cómo manejará este tema como presidente?

Estoy abierto a la crítica porque alimenta y te hace mejor persona, incluso a la falsa. Tenemos todo el derecho del mundo a responder.

¿Usted es temperamental?

Soy muy ingenuo, idealista. Pero es algo que no quiero perder. No tolero la corrupción, mentirosos y gente falsa.

Si no gana, ¿allana su camino para los comicios de 2025?

Estoy aquí porque no hay otro candidato que dé pie con bola, pero no sé. Esto es nuevo para mí. Espero que quien sea que gane lo haga bien.