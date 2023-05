Una ‘calle’ de honor compuesta por empleados municipales se formó este viernes 12 de mayo en el Municipio para despedir a la alcaldesa saliente Cynthia Viteri. Unos con rosas blancas en sus manos, con sus celulares listos para grabarla, y otros dejando caer lágrimas, esperaron casi una hora para verla pasearse por el edificio. Junto con ella caminó su esposo, Juan Carlos Vásconez, y la lluvia de flashes y aplausos no faltaron. Así fue como Viteri entró al Salón de la Ciudad para rendir cuentas, la última de su gestión.

Recordó lo que le dijo el exalcalde Jaime Nebot apenas tomó las riendas de la ciudad. Recordó los días de la pandemia. Recordó que aumentó el personal del Municipio debido a la creación de más servicios. Pero en sus casi 50 minutos de discurso no se refirió a los casos que más sonaron durante su administración y que aún son investigados por entidades como la Fiscalía o la Contraloría.

En el caso de la Fiscalía, los presuntos delitos que se indagan en contra de la alcaldesa saliente son dos por peculado, tráfico de influencias, delitos contra el agua y obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias (el bloqueo de la pista del aeropuerto). Esto de acuerdo con información de la entidad entregada a EXPRESO en octubre de 2022. Hasta ese entonces las indagaciones se encontraban bajo investigación previa.

El caso de las vallas irregulares que se levantaron en Guayaquil, decenas en diferentes sectores, fue otro tema que generó cuestionamientos al Cabildo y en el que estuvieron salpicadas varias direcciones municipales, a tal punto que se conformó un comité.

De este caso, el informe final de la Contraloría (que lo dio a conocer este Diario) determinó que no hubo coordinación ni supervisión para reconocer quiénes colocaron 221 rótulos publicitarios que no tenían el permiso municipal respectivo, lo que ocasionó que no se recauden en la ciudad $ 2’375.102.

Ese examen especial fue ejecutado para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2022. Es decir, se incluye una parte de la última administración de Jaime Nebot.

En tanto, en Guayaquil aún se registran obras municipales que no terminan o cuyos procesos se encuentran desiertos. Un ejemplo de esto último es la tan mencionada troncal 4 del sistema metrovía. Las paradas están listas, hay personal de seguridad dentro de ellas y hasta los semáforos cambian de luces, pero las unidades no se ven. La ciudadanía aún no sabe cuándo rodará esta troncal, que pretende unir el suroeste con el centro.

La terminal terrestre de la vía a la costa es otra tarea municipal cuyo proceso también fue declarado desierto, según una fuente de la terminal terrestre de Guayaquil.

Pero ayer Viteri volvió a recordar que quedan 70 obras en marcha para que sean inauguradas en la próxima administración, liderada por Aquiles Álvarez. Enlistó los pasos a desnivel y la regeneración urbana. También manifestó que quedan 82 estudios entre Obras Públicas, Fundación Siglo XXI, Emapag y la Dirección de Infraestructura Comunitaria.

Acto. La 'calle' de honor se formó en el Municipio. Miguel Canales / Expreso

¿Pero cuál es el estado actual de las finanzas, un tema que generó reacciones entre las alcaldía saliente y entrante? A juicio de la también abogada y periodista, en las arcas del Municipio porteño “en este momento” quedan 10 millones de dólares.

“Más los 13 millones de abril que hasta el día de hoy no ha terminado de depositar (el Gobierno), más los 21 millones que debe el Gobierno hace dos años, le quedan (al nuevo alcalde) $ 44 millones al mes de abril”, argumentó Viteri mientras le llovían los aplausos.

Plantilla Viteri incrementó de 4.000 a 5.200 la nómina de trabajadores municipales.

Y así fue la rendición de cuentas, en la que destacó la creación de 24 nuevos servicios, entre direcciones, unidades y empresas públicas, razón por la cual dijo que aumentó su personal.

Las fotografías y aplausos siguieron, y ya este domingo 14 de mayo Guayaquil tendrá una nueva administración municipal.