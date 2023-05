Las leyes del Ejecutivo, de la traba legislativa a la constitucional

Un filtro necesario o rumbo a convertirse en otro obstáculo. El primer decreto- ley de urgencia económica firmado por el presidente Guillermo Lasso, tras la disolución de la Asamblea Nacional, está por cumplir dos semanas en manos de la Corte Constitucional (CC) sin que esta emita un pronunciamiento a favor o en contra.

Podría llegar a superar el mes si se toma en cuenta que recién para el martes 6 de junio la CC convocó a Lasso y otros funcionarios para que justifiquen la urgencia y determinar la constitucionalidad de la propuesta de normativa para el Fortalecimiento de la Economía Familiar o Reforma Tributaria.

Incluso, el organismo constitucional abrió un espacio para la presentación de amicus curiae, para que personas externas puedan dar a conocer sus puntos de vista en torno a la iniciativa del Ejecutivo. Eso tiene inquietos a algunos actores y sectores.

(Le invitamos a leer: La Corte Constitucional aprueba unificar elecciones anticipadas y consulta popular)

Al economista y analista político Alberto Acosta Burneo le llama la atención que los jueces constitucionales hayan llamado a esa audiencia y hasta estén buscando criterios de terceros. Es decir, haciendo un procedimiento completo.

“Cuando lo que se entiende es que la Corte debe hacer una revisión de constitucionalidad. Significa que no tiene por qué revisar ni la pertinencia del proyecto o si la oportunidad (urgencia) es la adecuada. Esos son temas que le corresponden decidir al Ejecutivo”, señaló.

Lo cierto, es que la activación del decreto de disolución de la Asamblea y lo que eso conlleva develó que no existe normativa ni reglamentos que regulen el procedimiento para que la CC tramite los decretos leyes que emita el presidente en materia económica.

De hecho, a diferencia del plazo de 30 días que tiene el Legislativo para procesar los proyectos económicos urgentes en períodos ordinarios, para la Corte Constitucional no existe establecido un tiempo para que se pronuncie en este momento extraordinario.

En un sistema democrático el presidente debe estar consciente que no gobierna solo, no es monarca, y sus decisiones deben pasar por la revisión de otros órganos, antes de la Asamblea y ahora de la Corte.

(También, puede revisar: Pablo Arosemena: "Haremos en seis meses lo que estaba planificado para dos años")

El abogado constitucionalista Stalin Raza reconoce que existen vacíos que deben ser absueltos con agilidad para que exista un procedimiento para estos casos, pero mientras tanto dijo que la Corte está cumpliendo su rol que es: mirar si el proyecto en realidad se refiere a materia económica; si reúne el requisito de urgencia; y, finalmente, si es compatible con la Constitución y eso, a su criterio, toma tiempo.

A ese mismo control se deberá someter el segundo decreto- ley que fue firmado, el 23 de mayo pasado, por el presidente Lasso para promover las zonas francas en el país y cuya audiencia está prevista para el 8 de junio próximo.

“No es que los decretos- leyes no sean importantes, pero teniendo en cuenta que la Corte, a falta de Asamblea, se convierte en un cuasicolegislador con el presidente, entonces se va a tomar el tiempo para revisar de forma exhaustiva la propuesta. Eso no significa entorpecer al Gobierno. En un sistema democrático hay que entender que hay pesos y contrapesos”, dijo Raza.

La Corte está adoptando un rol que no le corresponde: un rol político. Que no haya Asamblea no significa que no haya contrapesos, porque la futura Asamblea podrá revisar todas las decisiones.

Alberto Acosta Burneo,

​economista