Las calles de Milagro amanecieron bajo el agua, obligando al IESS a suspender la atención en consulta externa.Cortesía

Inundaciones en Milagro obligan al IESS a suspender consulta externa

Inundaciones en Milagro obligan al IESS a suspender consulta externa mientras el cantón permanece en alerta roja

Este 24 de febrero de 2026, el Hospital General Milagro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) suspendió la atención en consulta externa y las cirugías ambulatorias programadas debido a las inundaciones que afectan al cantón Milagro, en la provincia del Guayas.

Según reportó el Cuerpo de Bomberos de Milagro, cerca del 90 % del cantón registra afectaciones por el desbordamiento de agua provocado por las intensas lluvias de los últimos días.

COE declara alerta roja en el cantón

La decisión se tomó luego de que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal declarara la alerta roja en toda la jurisdicción. Las autoridades pidieron a la población movilizarse de manera preventiva hacia casas acogientes de familiares o allegados, con el fin de reducir riesgos ante el avance del agua en varios sectores.

Las autoridades locales mantienen monitoreo permanente de la situación mientras continúan las lluvias en la zona.

Servicios hospitalarios continúan con normalidad

Pese a la suspensión de ciertas áreas, el IESS informó a través de un comunicado que la atención médica se mantiene “normal y continua” en los servicios de hospitalización, quirófanos, farmacia, imagenología, laboratorio clínico y emergencias.

La institución indicó que estas áreas siguen operativas para garantizar la atención a los pacientes que requieren servicios urgentes o tratamientos en curso.

Balance de las lluvias en Ecuador

La temporada invernal continúa generando impactos en varias provincias del país. Hasta el momento, las lluvias han dejado tres personas fallecidas, más de 9 200 afectados y cerca de 2 600 viviendas con daños.

Además, se reporta la destrucción de nueve puentes y la muerte de más de 94 000 animales, según los reportes oficiales. 

Actualmente, seis provincias se encuentran en alerta roja: Carchi, Guayas, Loja, Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha, debido a los riesgos asociados a inundaciones, deslizamientos y crecida de ríos.

