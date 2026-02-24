Asamblea analiza prohibir redes sociales a menores de 15 años en Ecuador

La Asamblea Nacional debate un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años, en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad digital.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional analizará este 24 de febrero de 2026 un proyecto de ley que plantea restringir el acceso y uso de redes sociales a menores de 15 años en Ecuador.

La sesión está convocada para las 19:00 y se realizará de forma virtual. Durante la jornada está prevista la comparecencia de la asambleísta Katherine Alexandra Pacheco Machuca, del movimiento ADN, quien presentará los argumentos que sustentan la iniciativa.

De acuerdo con el orden del día, la reunión forma parte del proceso de socialización del proyecto reformatorio al Código de la Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo es fortalecer la protección de la dignidad, reputación, honor e imagen de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

La propuesta plantea limitar el acceso a plataformas digitales

El proyecto propone incorporar un nuevo numeral al artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia para prohibir el acceso y uso de redes sociales por parte de menores de 15 años.

El texto define a las redes sociales como plataformas digitales que permiten crear cuentas personales para interactuar con otros usuarios, publicar contenido, enviar mensajes privados masivos y establecer conexiones públicas.

Sin embargo, la propuesta establece excepciones. La restricción no aplicaría a plataformas con fines exclusivamente educativos ni a aquellas que cuenten con versiones certificadas para menores de edad.

En estos casos, los servicios deberán incluir herramientas de control parental, configuraciones de privacidad y límites de uso adecuados para la edad de los usuarios.

Multas y plazos para las empresas tecnológicas

El proyecto también contempla sanciones para las compañías que no cumplan con la normativa. Las multas podrían alcanzar hasta el 5% de la facturación local anual de las empresas proveedoras.

Además, se plantea un plazo máximo de 18 meses, contados desde la publicación de la ley en el Registro Oficial, para que instituciones y plataformas implementen los mecanismos necesarios para cumplir con la regulación.

Durante ese período, las empresas deberán desarrollar sistemas verificables que impidan que menores de 15 años creen cuentas o mantengan perfiles activos. También deberán cancelar o suspender aquellas cuentas que incumplan la disposición.

Argumentos de la propuesta legislativa

En la exposición de motivos, el documento recuerda que la Constitución del Ecuador reconoce a niñas, niños y adolescentes como grupo de atención prioritaria y establece el principio del interés superior del niño.

Asimismo, menciona la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales como parte del marco jurídico que respalda la reforma.

El proyecto sostiene que el crecimiento del entorno digital ha generado riesgos para la población menor de edad, entre ellos el ciberacoso, la suplantación de identidad y delitos sexuales en línea.

En ese contexto, la iniciativa busca fortalecer la protección de la dignidad, la imagen y la seguridad de niñas, niños y adolescentes frente al uso extendido de plataformas digitales.

La comisión legislativa continuará con la fase de socialización del proyecto con la exposición de la proponente, como parte del proceso previo a un eventual debate en el Pleno de la Asamblea.

Regulaciones similares en otros países

El debate sobre el acceso de menores a redes sociales no es exclusivo de Ecuador. Algunos países ya han impulsado regulaciones para limitar el uso de estas plataformas.Uno de los casos más recientes es Australia, que el 10 de diciembre de 2025 aplicó una de las medidas más estrictas a nivel mundial al exigir la eliminación de cuentas de redes sociales pertenecientes a menores de 16 años.

La legislación obliga a empresas tecnológicas como Meta y YouTube a implementar mecanismos que impidan la creación de perfiles por parte de menores y a eliminar los ya existentes.Según estimaciones oficiales, más de 440.000 adolescentes continuaban utilizando redes sociales pese a no cumplir con la edad mínima establecida por las plataformas.

En Francia, el Parlamento también avanzó con una propuesta para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años y restringir el uso de teléfonos móviles en centros educativos. El proyecto, tramitado por la vía de urgencia y aprobado por el Senado, prevé entrar en vigor a más tardar en septiembre de 2026.

