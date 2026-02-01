Inician aranceles del 30% en la tensión comercial entre Colombia y Ecuador

En el Foro de Davos Noboa anunció que establecería un arancel del 30 % a las importaciones colombianas el 1 de febrero

Los aranceles del 30 % que Colombia y Ecuador se impusieron mutuamente entraron en vigencia desde la medianoche de este domingo 1 de febrero, un hecho que anticipa un impacto significativo en el flujo comercial entre ambos países. La relación bilateral, marcada por un intercambio anual de alrededor de 2.800 millones de dólares, presenta una balanza desfavorable para Ecuador, cuyo déficit supera los 1.000 millones.

Colombia exporta a Ecuador cerca de 1.800 millones de dólares al año, mientras que las ventas ecuatorianas al mercado colombiano apenas bordean los 900 millones. Este desbalance fue uno de los argumentos expuestos por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para justificar la adopción de las nuevas medidas.

Durante su participación en el Foro de Davos, el 21 de enero, Noboa anunció de forma inesperada que establecería un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero, una estrategia que evocó el estilo confrontativo del expresidente estadounidense Donald Trump.

Además del desequilibrio comercial, Noboa acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de cocaína producida en territorio colombiano y enviada a Ecuador para luego ser trasladada hacia Norteamérica y Europa. Este fenómeno, según el gobierno ecuatoriano, ha contribuido a la grave crisis de violencia que atraviesa el país.

Respuesta de Colombia: arancel a 50 productos ecuatorianos

La respuesta de Bogotá fue inmediata: Colombia aplicó un arancel equivalente sobre una lista de cincuenta productos ecuatorianos, entre ellos alimentos como frijoles, arroz, plátanos y azúcar, así como insumos industriales como aceites, neumáticos, calzado, tubos de aluminio, botellas, alcoholes e insecticidas.

Los principales gremios exportadores de ambos países han advertido que esta escalada de sanciones perjudica a las dos economías por igual. Aunque han llamado al diálogo, las conversaciones —lideradas hasta ahora por las ministras de Relaciones Exteriores— no han mostrado avances concretos.

El impacto ya se percibe en la frontera. Este sábado 31 de enero, las filas de camiones en el paso de Rumichaca, el único cruce terrestre legal operativo entre Ecuador y Colombia, se extendían por más de 600 metros, en un intento desesperado por ingresar antes de que las nuevas tarifas entraran en vigor. En Ecuador, los exportadores calculan que las pérdidas derivadas de estas medidas podrían alcanzar los 273 millones de dólares anuales.

Entre los productos que Ecuador vende a Colombia destacan el atún y otros enlatados de pescado, madera, extractos y aceites vegetales, así como camarón. Colombia, en cambio, abastece al mercado ecuatoriano principalmente con medicinas, cosméticos, productos de limpieza, insecticidas, herbicidas y vehículos.

La cooperación entre Colombia 🇨🇴 y Ecuador 🇪🇨 permite resultados concretos contra el narcotráfico transnacional.

Interconexión eléctrica cortada

Sin embargo, uno de los puntos más sensibles de esta confrontación es la provisión de electricidad. Colombia suele suministrar energía a Ecuador cuando este último enfrenta déficits de generación. En 2024, durante una crisis energética que obligó a aplicar racionamientos de hasta 14 horas diarias por más de dos meses, Ecuador importó electricidad colombiana por un valor de 334 millones de dólares, situándose como su principal importación desde el vecino país.

En este contexto, el gobierno de Gustavo Petro decidió suspender la venta de energía a Ecuador desde el 22 de enero. Aunque actualmente Ecuador cuenta con suficiente agua en sus embalses para cubrir la demanda, la interrupción del suministro colombiano podría convertirse en un factor crítico si en el futuro se vuelve a enfrentar una sequía similar.

La tensión escaló aún más cuando Ecuador respondió a la desconexión eléctrica con un incremento drástico en la tarifa de transporte del crudo de Ecopetrol a través de oleoductos ecuatorianos: de 3 a 30 dólares por barril. Este aumento vuelve inviable la operación, considerando que Ecuador transportaba alrededor de 10.000 barriles diarios de la petrolera colombiana.

