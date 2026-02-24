Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas | Un joven, no autoritario, emprendedor y sensible debe gobernar Ecuador

Queremos libertad de expresión: lo que ocurre con Diario EXPRESO es inadmisible

Talento joven en el Ecuador abunda. Los jóvenes son quienes van a salvar al Ecuador -y al mundo- y lo enrumbarán por el sendero de la paz y la prosperidad. Para ello deben organizarse desde iniciativas pastorales, universitarias, comunitarias y ‘online’, convocarse, reunir firmas y gobernar Ecuador. Solo una persona y un gobierno joven, sensibles a los problemas ambientales y sociales, con iniciativas para emprender y que no hayan sido cooptados por la vanidad ni por los vicios de las viejas prácticas políticas, podrán devolverle al país la tranquilidad y encaminarlo hacia la paz y la prosperidad sostenible.

Queremos libertad de expresión: lo que ocurre con Diario EXPRESO es inadmisible. Queremos verdadero desarrollo barrial: se necesita una cruzada para mejorar, desde el Banco del Estado, los barrios pobres del país. Queremos que la conservación sea motor de desarrollo y que Ecuador, país pluriétnico, pluricultural y megadiverso, tenga paz.

En los jóvenes está la esperanza. La diplomática hindú en Ecuador, Dra. S. Shalman, quien predijo la adopción del dólar, decía en 1948 que los ecuatorianos y latinoamericanos mejorarían en todo sentido y labraríamos un futuro único, superando rápidamente el retraso provocado por los malos gobiernos (A. Flores, 2005). Las voces y plumas comprometidas, los talentos en las ciencias, el arte, los deportes y las comunidades abundan. Es la hora de la juventud comprometida con los más grandes anhelos para gobernar Ecuador, el mejor país del mundo.

Diego Fabián Valdivieso Anda

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Rosa Torres Gorostiza | Autoritarismo: el riesgo para la democracia ecuatoriana

  2. Diana Acosta-Feldman | El borrador

  3. Juan Carlos Holguín | De besos y abrazos, a los balazos

  4. Rafael Oyarte | Política y economía

  5. Paúl E. Palacios | El miedo paraliza

LO MÁS VISTO

  1. Jornada laboral de 12 horas en Ecuador recibe primera acción de inconstitucionalidad

  2. Devolución del IVA: acción de protección por pagos atrasados avanza en Quito

  3. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: monto, fechas y cómo calcularlo

  4. Juez Fierro se excusa de integrar el tribunal del caso Triple A por su disciplinario

  5. Mecanismos legales para garantizar la devolución del IVA a adultos mayores en Ecuador

Te recomendamos