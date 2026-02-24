Cartas | Un joven, no autoritario, emprendedor y sensible debe gobernar Ecuador

Talento joven en el Ecuador abunda. Los jóvenes son quienes van a salvar al Ecuador -y al mundo- y lo enrumbarán por el sendero de la paz y la prosperidad. Para ello deben organizarse desde iniciativas pastorales, universitarias, comunitarias y ‘online’, convocarse, reunir firmas y gobernar Ecuador. Solo una persona y un gobierno joven, sensibles a los problemas ambientales y sociales, con iniciativas para emprender y que no hayan sido cooptados por la vanidad ni por los vicios de las viejas prácticas políticas, podrán devolverle al país la tranquilidad y encaminarlo hacia la paz y la prosperidad sostenible.

Queremos libertad de expresión: lo que ocurre con Diario EXPRESO es inadmisible. Queremos verdadero desarrollo barrial: se necesita una cruzada para mejorar, desde el Banco del Estado, los barrios pobres del país. Queremos que la conservación sea motor de desarrollo y que Ecuador, país pluriétnico, pluricultural y megadiverso, tenga paz.

En los jóvenes está la esperanza. La diplomática hindú en Ecuador, Dra. S. Shalman, quien predijo la adopción del dólar, decía en 1948 que los ecuatorianos y latinoamericanos mejorarían en todo sentido y labraríamos un futuro único, superando rápidamente el retraso provocado por los malos gobiernos (A. Flores, 2005). Las voces y plumas comprometidas, los talentos en las ciencias, el arte, los deportes y las comunidades abundan. Es la hora de la juventud comprometida con los más grandes anhelos para gobernar Ecuador, el mejor país del mundo.

Diego Fabián Valdivieso Anda