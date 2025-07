Inés Manzano acusa a Etapa EP de mentir sobre proyecto Loma Larga

#Minería



La ministra de energía Manzano me pide que saque a la minería ilegal. Esa no es mi competencia, es responsabilidad estatal y con la fuerza pública que yo NO manejo.



Sin embargo, me SUMO a unir esfuerzos con todo lo que el Municipio tiene y apoyando al Estado Central… https://t.co/6QjCqQlhs9