“No importa quién gane, su compromiso es con el país”

Rolando Molina Jara dejó a un costado de la urna ubicada en el coliseo del Tecnológico Espíritu Santo el bastón con el que llegó apoyado hasta este recinto para cumplir con su compromiso de votar. Dice que así lo ha hecho desde que por edad le correspondió sufragar. Ahora tiene 84 años y asegura que nunca, ni una sola vez, dejó de hacerlo. “Como ecuatoriano, uno tiene el deber de hacerlo, por el país”, asegura este cuencano, jubilado, y quien desde 1980 reside en Guayaquil, enviado por la empresa en la que laboraba, la General Tires.

EL VOTO FACULTATIVO. El artículo 11 del Código de la Democracia, en su inciso 2, señala que el voto será facultativo para las personas entre 16 y 18 años y las mayores de 65 años, los ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas analfabetas.

Este elector es parte de ese 12 % del padrón electoral que no está obligado a votar, pero cada vez que convocan a los ecuatorianos a las urnas, ellos están ahí. Los adultos mayores en el Ecuador, según las cifras obtenidas en el VIII Censo de Población y VII de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), son 1’520.590. Y es Loja la provincia que concentra más adultos mayores con relación al tamaño de su propia población, 11,9 % (57.799), seguido de Bolívar 11,7 % (23.272) y Cañar 11,6 % (26.481).

El próximo presidente debe tener una política clara. Lo único que le pedimos, al igual que a los asambleístas, es que sepa cómo enderezar al país, más allá de su bandera política. Manuel Cruz Padilla,

Biólogo investigador

A este grupo pertenece también Manuel Cruz Padilla, un biólogo riosense (nació un 28 de enero de 1947, en Ricaurte), quien en enero de 2017 la Presidencia de la República le reconoció sus 44 años dedicados a la investigación científica con el Premio Nacional Eugenio Espejo. En su caso, el recinto electoral en el que le correspondió acercarse a sufragar fue la escuela fiscal Francisco Falquez Ampuero. “Mientras uno tenga fuerzas y la claridad mental, tiene el deber de acercarse a cumplir con el voto. Se trata del futuro del país”, aseguró este investigador, a quien se le reconoce como el ‘descubridor del Solitario George’, el primer récord Guinness del Ecuador, el cual mientras vivió se trataba del reptil más raro del mundo, pues era el único de su especie.

Rolando Molina no llegó solo, con él llegó su esposa, de 80 años. “Tenemos tres hijos. Todos son mayores, tienen su vida”, dice este contador jubilado, quien recuerda que la primera vez que le correspondió sufragar andaba por los 19 años (5 de junio de 1960). “Voté por (José María) Velasco Ibarra. Esa fue su cuarta presidencia y yo aún vivía en Cuenca”.

Cumplimiento. Orlando Molina Jara, tras cumplir con la votación, muestra el documento que le acredita haber participado en la segunda vuelta electoral. Miguel Canales Leon / Expreso

¿Qué lo obliga a votar? Nadie, responde. “Es un deber de ciudadano. El país debe saber escoger a su presidente. Necesitamos que él nos devuelva la seguridad. Es lo más importante que le pedimos. Que las personas podamos salir de casa sin el temor que hoy tenemos”, alega Rolando, quien reconoce que en el caso de la primera vuelta, en la papeleta que le correspondió elegir a los asambleístas nacionales, “preferí votar nulo. Es cierto que no debía ser así, pero ninguno me generó confianza, por lo que no tengo nada que pedirles. Si fueron electos, ahora ellos deben cumplir por quienes sí votaron por ellos”, agregó.

INDICADOR SOCIAL. Del total de adultos mayores en el país, 2.738 tienen 100 años o más. En Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Loja viven las personas más centenarias respecto a su propia población adulta mayor. El INEC también registra el estado conyugal y descubrió que en Ecuador el 14,8% (224.594) de adultos mayores están solteros, 4,6 puntos porcentuales más que en 2010.

En el caso de Manuel Cruz, quien durante 44 años trabajó tanto para lo que hoy es el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) y en la facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, considera que más allá del partido al que el futuro presidente pertenezca, lo más importante ahora es pensar en el futuro del Ecuador.

El país necesita que tengamos un presidente que nos devuelva la tranquilidad. La violencia en las calles impide que el ciudadano viva en paz. Orlando Molina Jara,

contador jubilado

“Hay mucho por hacer, mucho que enmendar”, dice este investigador, quien habita en el sector sur, junto a su esposa, María de Jesús Luzuriaga Villarreal, quien también es bióloga y con quien compartió labores tanto en el Inocar como en la cátedra universitaria. Es padre de cuatro hijos, todos ellos profesionales.

Acerca del porqué de seguir votando a pesar de ser parte de ese segmento de la población ecuatoriana que está liberada de esta obligación cívica, Cruz considera que es un deber cívico que ningún ecuatoriano, sea la edad que sea, debe olvidar. “Para mí es un honor. Yo voto, cumplo con mi parte. Ahora, no importa quién gane, no importa si es de izquierda o de derecha, su compromiso ahora es con el país. Creo que las autoridades electas deben responder a las respuestas que damos los ecuatorianos cada vez que nos convocan a votar por ellos”.

Tanto Orlando Molina Jara, a sus 84 años, como Manuel Cruz Padilla, a sus 76, consideran que el futuro presidente tendrá el reto de enderezar el rumbo del país. “Hay una lista de temas”, dice Cruz. “Que comience por la seguridad”, agrega Molina. Ambos están de acuerdo en que los ecuatorianos cumplieron eligiendo. “Ahora les toca a ellos”, dicen.

