Elecciones presidenciales: la organización esta vez sí llegó al voto preferente

Con calma y sin mayores sobresaltos. Así se vivió la jornada electoral en las Juntas Receptoras del Voto preferentes en varios recintos electorales de Guayaquil.

Elecciones 2023: Luisa González acompaña a sufragar al alcalde Aquiles Álvarez Leer más

EXPRESO realizó un recorrido donde constató que no se registraron inconvenientes en los votantes que poseen algún tipo de discapacidad o son adultos mayores que tienen dificultades al caminar y no pueden acercarse hasta su mesa de votación.

“Honestamente, ha mejorado el servicio para nosotros. Unos dos o tres años, los discapacitados teníamos que llegar hasta nuestra mesa o rogar para recibir una atención preferente. Hoy está todo muy organizado y se puede sufragar tranquilo”, decía Jaime Arias, un joven que tiene problemas para caminar y votó sin inconvenientes en el colegio Agustín Vera Loor, en el sur de Guayaquil.

Los adultos mayores también fueron asistidos JOFFRE FLORES

Por otra parte, en la Universidad de Guayaquil, uno de los recintos con más empadronados, también mostró estar organizada cada vez que llegaba una persona que necesitaba ayuda. “Me facilitaron la plantilla braille para poder sufragar. Fue rápido y sin inconvenientes”, decía Mauricio Pino, un no vidente, quien aseguró que le tomó 5 minutos sufragar.

Elecciones 2023: La segunda vuelta empezó en el recinto más grande de Guayaquil Leer más

Mientras que en el colegio Provincia de Tungurahua, en Sauces, algunos adultos mayores también pidieron votar en la mesa preferente, pese a no tener ningún tipo de discapacidad. “Los huesos ya no me dan y mi mesa está muy lejos”, decía Luisa Alvarado, quien pese a tener 83 años y una enfermedad en los huesos, no quería dejar de participar de la fiesta electoral. Lo hizo en orden y asistida por personal del CNE y un familiar.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ