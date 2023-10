Elecciones 2023: La segunda vuelta empezó en el recinto más grande de Guayaquil

Eran las 06:45 y todavía no se aperturaban las urnas en la Universidad de Guayaquil (UG) pero ya en sus exteriores habían al menos unas 300 esperando por ejercer su derecho al voto.

“Queremos aprovechar la mañana para votar en familia y no tener complicaciones después”, comentaba la familia Pinos Gómez, que hacían fila en la puerta de ubicada en la avenida Delta para poder ingresar al recinto .

Mientras tanto en los exteriores del sitio, decenas de comerciantes se agolparon para realizar sus ventas. Los emplastificadores eran los que estaban más expectantes al inicio de la contienda.

A las 07:00 en punto finalmente se abrieron las urnas y los cientos de sufragantes empezaron a votar. “Siempre acostumbro a venir en las mañanas porque el clima está fresco y tengo el día ya más tranquilo. En este recinto más luego se suele poner todo muy lleno después”, comentaba Carlos Olivo, un hombre de 37 años que aseguraba que había a las 6:30 para ser de los primeros en la fila.

En este punto de Guayaquil las puertas se aperturaron sin mayores inconvenientes, sin embargo fue finalmente a partir de las 07:15 cuando las distintas facultades empezaron a permitir el ingreso paulatino para que los ciudadanos puedan sufragar.

La UG es el recinto más grande de la ciudad con alrededor de 65.100 votantes divididas en 10 distintas facultades

“He venido temprano porque a las 07:00 ya debo estar en el trabajo. Solo me dieron hasta las 09:00 para sufragar y tengo que volar para allá. Me demoré solo 5 minutos en sufragar y ya me retiro”, dijo Miguel Valladares.

En estas elecciones se escogerá el nuevo presidente del Ecuador entre los candidatos Luisa González y Daniel Noboa.

