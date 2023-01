Abuelos 2.0, un necesario cambio de chip

La persona que lo ayudó innumerables veces cuando era un niño a agarrar un lápiz, una cuchara o hasta subirse sus pantalones ahora necesita su ayuda. En una sociedad cada vez más digitalizada, existe un amplio número de personas de la tercera edad que no quiere quedarse fuera y para quienes registrar un contacto, ver Netflix, programar una alarma para sus pastillas o pedir una entrega a domicilio es una misión imposible.

A ellos, que dedicaron gran parte de su vida a educar a sus hijos y engreír a sus nietos, una mano amable y paciente puede significar una enorme diferencia para mejorar su calidad de vida. ¿Se anima a dársela?

Aunque las nuevas generaciones parecieran que vienen con un nuevo chip y habilidades innatas para lo digital y la capacidad de hacer mil cosas a la vez, la manera de interactuar, hacer y aprender de los adultos mayores es diferente, hecho que debe considerar cuando se ponga a los hombros la tarea de explicarles algo nuevo relacionado a la tecnología.

No es que ellos no presten atención o tampoco se esfuercen en captar las instrucciones, sino que su cerebro con base en sus experiencias, estilo de vida y hasta enfermedades funciona de otra manera y aunque a usted responder un mensaje de texto le parezca tan fácil como sumar 1 más 1, para ellos, los emojis, stickers y memes les parece un universo completamente distinto.

“El aprendizaje de una persona de la tercera edad dependerá de su nivel de educación y adaptabilidad. Su memoria operativa es mucho más pausada o lenta y temas como la motricidad fina requerida para poner huellas o usar teclado táctil se les dificulta porque han estado acostumbrados a usar lápiz y bolígrafo”, explica Karla Jara, psicóloga clínica.

Desafíos y motivación

Aunque las cosas nuevas lucen amenazantes y existen muchos escépticos que se rehúsan a tan siquiera usar un cajero automático, la tecnología busca facilitar la vida de las personas, independientemente la edad que tengan.

Sin embargo, en este grupo está aún muy arraigada la creencia de que lo tecnológico es complicado y costoso, convirtiéndose esto en una barrera para su acceso.

Allí es cuando se necesita a ese sobrino, hijo o nieto que muestre las bondades de los dispositivos tecnológicos con amor, dedicación y empatía.

“Ser pacientes y enseñarles, ayuda a que no se sientan marginados, mientras que cuando no hay ese apoyo el adulto mayor va a generar rechazo y tener ideas como ‘este aparato me está trayendo más problemas que soluciones”, enfatiza Jorge Trujillo, psicólogo clínico con experiencia en centros gerontológicos.

“En mi caso, mi abuela vio que empecé a cocinar y pensó que me había inscrito en una escuela de chef, cuando le expliqué que realmente lo hacía gracias a videos en YouTube se sorprendió. La vejez debe ser un espacio de exploración, de descubrir nuevos pasatiempos, y ahora tanto ella como mi tía usan Pinterest de donde sacan ideas de tejidos y más”, señala Trujillo.

Beneficios

Estos son los pros de dar el paso hacia el mundo tecnológico.

Mejora en la autoestima: conocerse como un abuelo tecnológico lo llena de orgullo porque implica que aún forma parte de la comunidad y que, además, continúa siendo capaz de aprender cosas nuevas.

Ayuda a la independencia: podrá ver su serie favorita, ordenar su comida preferida y colocar él mismo sus recordatorios para las pastillas sin necesidad de recurrir a un tercero.

Combatir la soledad: a través de las videollamadas pueden ser parte del crecimiento en tiempo real de sus nietos o conocer el día a día de otros familiares y amigos que por la distancia no ha podido frecuentar.

Mejora en la calidad de vida: ejercita la mente y mejora sus formas de educarse, entretenerse y comunicarse.

Consejos

Aunque un adulto mayor a diferencia de un niño sabe lo que quiere hacer, hay estrategias que lo ayudarán a captar mejor la nueva información. “Los dibujos, listados o mapas conceptuales serán un enorme apoyo, lo importante es que exploren y practiquen”, detalla Trujillo.

Mientras que Jara da algunas pautas a implementar.