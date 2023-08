Volvió a las urnas. Reconoce que ya no era una obligación para él, ya que por su edad hace 18 años dejó de ser obligatorio. Es más, había dejado de hacerlo hace tres elecciones presidenciales. “Una dolencia física me lo impidió”, es lo que dice a boca de urna, mientras se acerca hasta el colegio Raúl Clemente Huerta Rendón, en la avenida 10 de Agosto y Alfredo Valenzuela, en el sector del barrio Garay, en Guayaquil. Se acerca a los 83 años (nació en Riobamba el 28 de agosto de 1940) y ha vuelto porque asegura que esta vez es más que un deber cívico.

Elecciones 2023: el voto de los jóvenes fue por mejores días para el país Leer más

Se trata de José Luis Villacreses Vinueza, quien llegó a las 09:30, apoyado en un bastón. “El país necesita reencontrarse y reencontrar su camino”, expresa con cierta actitud y retórica propias de su edad. Su decisión de volver a depositar su voto la meditó mucho. Las circunstancias actuales (amenazas, violencia urbana, asesinatos...) lo tienen sobresaltado.

(LOS INVITAMOS TAMBIÉN A LEER: Elecciones en Ecuador 2023: la jornada electoral | MINUTO A MINUTO)

“Nadie puede estar tranquilo en esta ciudad”, dice mientras camina resuelto hacia la mesa en la que le corresponde presentarse a sufragar. “Pero debemos decidir bien para poder librarnos de la narcopolítica que nos está carcomiendo como país”.

Creo que el país necesita de un presidente que desde el primer día sepa qué hacer. De todas las opciones, algunas son rescatables. Ojalá hayamos decidido bien. José Luis Villacreses,

adulto mayor

¿Cuántas veces ha votado a lo largo de su vida? “Tendría que contarlas”, responde. Lo que sí tiene claro es que la primera vez, el recinto electoral al que debió acudir estaba García Moreno y Gómez Rendón, y que la fecha era 5 de junio de 1960. Residía en los alrededores del estadio Capwell. “Era otra época. Solo había cuatro candidatos. Cada uno con un nivel de prestigio importante. Intelectuales todos ellos. Ganó José María Velasco Ibarra, pero yo voté por Antonio Parra Velasco, un hombre muy probo. Era el rector de la Universidad de Guayaquil. Los otros dos eran Galo Plaza Lasso y Gonzalo Cordero Crespo. Cualquiera de ellos hubiese dado la talla”, sostiene.

Elecciones en Ecuador: retrasos en el transporte público de Quito Leer más

¿Y esta vez, cómo mira la política en el país?

“Esta vez y ya desde antes de hoy, la manera de hacer política se ha vuelto un caos. Ponen a cualquiera. Desde personajes de televisión hasta futbolistas que apenas saben hablar en público. ¿Qué podemos esperar de ellos para que puedan administrar un país?”. Y don José mismo se responde: “No mucho, quizá muy poco”.

DEBER CÍVICO. De las 13’450.047 personas que aparecían para el proceso electoral del 20 de agosto de 2023 en el padrón, el 12 % correspondía a la población de adultos mayores, quienes no estaban obligados a sufragar. Pero muchos de ellos sí lo hicieron.

(LOS INVITAMOS TAMBIÉN A LEER: El luto va a las urnas con voto de indignación por asesinato de Villavicencio)

En todo caso, sumando y restando, se puede decir que este riobambeño radicado gran parte de su vida en Guayaquil ha sido elector en 12 comicios presidenciales a lo largo de 63 años.

No siempre, como sucedió aquel 5 de junio, votó por el candidato ganador. Una de las pocas veces que le atinó ocurrió el 26 de noviembre de 2006. Y recuerda que se le presentó la oportunidad de volver a las urnas una elección presidencial después, el 26 de abril de 2009, para enmendar lo que considera hoy por hoy “un grave error”. “Nos engañó a muchos”, afirma acerca del candidato que ganó en esos comicios de 2006.

Hijo de Rider Sánchez votó y luego fue a visitar la tumba de su padre Leer más

Este elector, es una de las 13’450.047 personas que estaban habilitadas este domingo20 para ejercer el voto, está casado y ha sido padre en seis oportunidades.

Alguna vez fue seleccionado de baloncesto del Ecuador. Hoy por hoy, se considera un poeta activo. Este, el último de sus oficios. En ese ámbito se lo conoce como Pepe Villacreses, ‘el poeta viajero’. “Es que luego de que me jubilé en 2000, me propuse dedicarme a escribir poemas. Tengo varios libros escritos”.

Por su edad, 82 años cumplidos, no está obligado. Sin embargo, esta vez decidió volver y dar su voto. Alex Lima / EXPRESO

Pero ya desde mucho antes también se lo llamaba así. Pepe.

“Cuando viajé alguna vez a la capital”, recuerda, “porque queríamos tramitar una ayuda para los profesores de la Universidad de Guayaquil, acudimos al entonces presidente Jaime Roldós Aguilera, quien cierto día del que no recuerdo fecha, nos recibió en su oficina del Palacio de Carondelet. Me gritó ‘Pepito’, cuando me reconoció entre el grupo de catedráticos que habíamos viajado. Es que así me decían desde cuando era seleccionado de Ecuador en el baloncesto y él me había conocido mientras acudía a los partidos de la liga local. Iba siempre con Martha Bucaram Ortiz, la que luego fue su esposa”.

Elecciones 2023: el voto asistido, se empieza a pulir con los errores Leer más

(LOS INVITAMOS TAMBIÉN A LEER: Elecciones en Ecuador: más de 60 armas se incautaron en las primeras horas)

Es que este ciudadano ecuatoriano fue uno de los gestores de la mejor época que se recuerda del baloncesto nacional. Menciona que su nombre debe aparecer junto a Jorge el ‘Chato’ Mejía, Abel Jiménez Parra, Nicolás Lapentti, Omar Quintana... entre los años 60 y 70. “He sido seis veces seleccionado. Para certámenes bolivarianos y panamericanos”.

Aquello de deportista y poeta son dos de sus oficios, porque también ha sido ingeniero químico, con una maestría en Ingeniería en Alimentos, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia (España), profesión con la que durante 35 años fue catedrático e investigador en dos facultades de la Universidad de Guayaquil, donde se jubiló hace 18 años.

Hasta el sector de la avenida 10 de Agosto y Alfredo Valenzuela llegó conduciendo su propio carro y luego de estacionarlo frente a la puerta de ingreso del colegio Raúl Clemente Huerta Rendón, se abrió paso, siempre apoyado en su bastón, entre las personas que gritaban “venga, les emplastificamos su certificado”, “solo paguen 25 (centavos)”.

En el recinto electoral no necesitó hacer fila, pues fue atendido por las personas encargadas de la mesa de atención preferente. Aunque a esa hora tampoco había tantos electores en el lugar.

Elecciones en Ecuador: 430 personas detenidas en las primeras horas Leer más

(LOS INVITAMOS TAMBIÉN A LEER: Cancillería pide al CNE tome medidas por reportes de fallas en voto telemático)

Le tomó menos de 10 minutos, entre que lo buscaban en la lista de los electores asignados en ese recinto y que fueran a llamar a uno de los vocales de la mesa en la que aparecía su nombre, para que le entregue las papeletas correspondientes.

“¿Es todo?”, le preguntó al joven que se acercó hasta la mesa de atención preferente con las papeletas. “Sí”, le respondió. “Entonces, he cumplido”, comentó este exseleccionado de baloncesto, catedrático jubilado y poeta viajero, antes de iniciar el regreso a su casa, desde donde, dijo, iba a estar atento a los resultados.