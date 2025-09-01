IESS sanciona a médicos por festejo dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo

El IESS sancionó a los residentes tras participar en un festejo no autorizado dentro de la casa de salud de Guayaquil

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que varios médicos residentes fueron sancionados tras participar en un festejo dentro de las instalaciones del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, la madrugada del domingo 31 de agosto de 2025.

¿Qué pasó en el hospital del IESS?

De acuerdo con el comunicado oficial, el personal realizó una “reunión no autorizada con características de festejo” en plena jornada laboral. La situación fue evidenciada a través de videos difundidos en redes sociales, donde se observan decenas de botellas de bebidas alcohólicas dentro de una habitación del hospital.

#IESSComunica que no tolerará ningún tipo de conducta que comprometa la confianza de nuestros asegurados ni la integridad de los servicios que brindamos pic.twitter.com/pnnAFCceTj — IESS (@IESSec) September 1, 2025

En las imágenes también aparece un supuesto colaborador de la casa de salud dormido en una cama, lo que generó indignación entre los afiliados y ciudadanos.

¿Cuál fue la sanción del IESS a médicos involucrados?

El IESS rechazó “categóricamente este tipo de conductas inapropiadas” y anunció medidas inmediatas contra los responsables. Entre las acciones se incluye la desvinculación de los médicos residentes contratados que fueron identificados como participantes en la fiesta.

Asimismo, la institución informó que ha convocado de manera urgente a una reunión con las autoridades universitarias para el lunes 1 de septiembre, con el fin de evaluar y aplicar las sanciones correspondientes.

¿Qué dijo el IESS?

El comunicado cerró con un mensaje contundente: “No se tolerará ningún tipo de conducta que comprometa la confianza de nuestros asegurados ni la integridad de los servicios que brindamos”.

El caso ha generado debate público sobre la responsabilidad de los médicos en formación y la supervisión dentro de los hospitales del IESS en el país.

