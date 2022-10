El IESS no garantiza el funcionamiento de la entrega de medicinas a fin de mes

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Alfredo Ortega, dijo en entrevista a Ecuavisa que a “finales de este mes (octubre) estaría bastante regularizado el proceso de externalización, ha tomado algo de tiempo porque se ha tenido que negociar, en buen sentido, con todas las cadenas de farmacias", en respuesta a los reclamos de los afiliados que aún deben comprar no solo sus medicinas sino también los insumos para sus atenciones cuando aportan a la seguridad social.

El 10 de agosto pasado, la entidad anunció su plan piloto en la capital con el Hospital Carlos Andrade Marín y dijo que después de las validaciones y firmas de convenios con las farmacias externas, los pacientes de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil y el José Carrasco Arteaga en Cuenca podrán retirar sus fármacos solo con la receta y la cédula. Pero eso no ha ocurrido.

Ayer Diario EXPRESO, estuvo en el hospital del seguro social, Los Ceibos, en el norte de Guayaquil y los pacientes de ese lugar o los familiares tenían que ir a comprar recetas a las farmacias más cercanas. Hay que tomar en cuenta que la casa de salud queda en avenida del Bombero, una vía rápida donde se sitúan centros comerciales y urbanizaciones, donde el valor de las medicinas no es igual al de otros sectores de la ciudad.

Vannesa Rivera es una de ellas, tuvo que comprar tres ampollas de omeprazol, paracetamol e insumos porque en la casa de salud de 96.983 m² no cuentan con estos medicamentos que son catalogados básicos en las atenciones. Rivera Gastó $35 la primera noche y espera noticias de su madre, quien la trajo desde Samborondón en ambulancia la noche del lunes y no la querían recibir porque le dijeron que estaba lleno.

"Son medicinas habituales y eso no tienen, no es una como para atender enfermedades catastróficas, fue una urgencia en la que tuve que comprar hasta inyecciones, tengo que hacerle un examen de electrolitos afuera porque aquí no hay. Mi madre, estaba vomitando sangre y defecando sangre. No la querían recibir, me mandaban a un centro de salud donde no la iban atender porque no tienen ni los equipos ni la infraestructura, no solo son medicinas, son insumos, el trato a los pacientes, es todo. Luego de exigir la atención porque además que pago es un derecho, la recibieron y atendieron" puntualizó.

Este periódico solicitó ayer al hospital explicaciones y una entrevista con el responsable del tema de los medicamentos pero hasta el cierre de esta nota no hay respuestas del requerimiento.

Sin embargo, el pasado 7 de octubre, Ortega se jactó de señalar que ha incrementado la dotación de medicinas en los hospitales y puso como muestra que en el hospital de Los Ceibos contará con casi todas sus medicinas el próximo mes. “Tengan la seguridad que hasta el 15 de noviembre el porcentaje de medicamentos será superior al 80%" aseveró en una visita realizada a Guayaquil.

Agregó también, que el abastecimiento nacional “está mejorando” pero tampoco expuso una fecha para tener el 100% de medicinas en todas las unidades del país y a su vez el funcionamiento del 100% del plan de externalización.