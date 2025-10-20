Hombre es asesinado en el Parque Nacional Cajas

Existe una persona detenida como sospechoso del hecho violento. Hay dos ciudadanos más que resultaron heridos

Un hombre fue asesinado en el Parque Nacional Cajas la noche del domingo, 19 de octubre de 2025.

En menos de 24 horas se registra una nueva muerte violenta en Cuenca. Se trata del asesinato de un hombre en el sector de Tres Cruces, en el Parque Nacional Cajas, ocurrido la noche del domingo, 19 de octubre de 2025.

Detalles del hecho

El informe de la Policía Nacional detalla que tres personas habrían sido retenidas en el sector del la Feria Libre (mercado mayorista de Cuenca) y luego trasladadas al lugar de los hechos. Producto del ataque con arma blanca Carlos Jonathan Viñán, de 39 años, perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas.

RELACIONADAS Ataque armado en Cuenca provoca la muerte de una víctima colateral

La institución policial informó que tras el hecho violento se tomaron acciones investigativas que les permitió dar con el paradero de un presunto implicado en el crimen.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Centro Forense de Cuenca para determinar la causa de muerte. Un medio local detalla que habría sido herido con un arma blanca por 30 ocasiones.

El caso se encuentra bajo investigación a cargo de la Policía Nacional y en coordinación con la Fiscalía General del Estado, a fin de determinar las causas y responsabilidades del hecho.

Muertes violentas en Cuenca

Esta es la cuarta muerte violenta que se registra en el cantón Cuenca a semana seguida. Durante el feriado de la Independencia de Guayaquil ocurrieron dos ataques al estilo sicariato que dejaron dos fallecidos y tres heridos.

Otro ataque armado ocurrió la noche del sábado, 18 de octubre de 2025, en el barrio Cayambe (zona de tolerancia) donde un hombre de 53 años -cuidador de carros- perdió la vida como víctima colateral en un presunto intento de asesinato contra de otros dos hombres que quedaron heridos.

Según información de la Policía Nacional la mayoría de las víctimas registran antecedentes penales por diferentes tipos de delitos.

La inseguridad en Guayaquil genera estrés, aislamiento y pérdida de confianza social Leer más

Ramiro de la Cruz, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), explicó que a nivel provincial las muertes violentas se han reducido, entre 1 de enero y el 14 de octubre de 2025, de 82 a 20.

De igual forma, las muertes violentas en Cuenca también disminuyeron en el mismo periodo de 2025. Según cifras entregadas por el teniente Pablo Inga, jefe del distrito norte de la Policía Nacional, este año han ocurrido 8 muertes relacionadas a hechos violentos mientras que en el mismo periodo del 2024 ocurrieron 14.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!