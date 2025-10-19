Ataque armado en Cuenca provoca la muerte de una víctima colateral

El hecho ocurrió en el barrio Cayambe, lugar donde funciona la zona de tolerancia de la ciudad

Un hombre que cuidaba carros en la zona de tolerancia de Cuenca es la víctima colateral de un ataque armado.

A semana seguida un ataque armado en Cuenca deja a cuidador de carros fallecido y dos personas heridas. El hecho violento ocurrió la noche del sábado, 18 de octubre de 2025, en la zona de tolerancia.

Pablo Inga, jefe del distrito norte de Policía Nacional, informó que el hombre asesinado se trata de una víctima colateral del ataque con arma de fuego. El hombre de 53 años habría estado en el lugar cuidando vehículos y limpiando las calles de un centro nocturno de diversión.

Ataque desde un automóvil

El intento de asesinato habría estado dirigido en contra de Johny Gabriel Zambrano Avellan, de 33 años, y Adonis Rafael Quinga Vera, de 29 años. Los dos ciudadanos habrían sido aprehendidos en mayo por el delito de robo a personas y quedaron en libertad.

Inga detalló que el ataque fue perpetrado por hombres que se transportaban en un vehículo y que luego del hecho violento fugaron del lugar. “Se puede visualizar que los sujetos caminaban por la acera y mientras fueron interceptados, la víctima mortal se desplazaba por la misma acera, pero no con ellos”, dijo.

Además, se informó que en el lugar de los hechos se encontraron 15 indicios balísticos de un arma calibre 9 milímetros.

Este hecho ocurre una semana después de dos ataques al estilo sicariato ocurridos en los sectores de Uncovía y Los Trigales, al norte de Cuenca. En estos ataques dos personas fueron asesinadas y tres resultaros heridas.

Cifras de muertes violentas

Ramiro de la Cruz, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), explicó que a nivel provincial las muertes violentas se han reducido, entre 1 de enero y el 14 de octubre de 2025, de 82 a 20.

De igual forma, las muertes violentas en Cuenca también disminuyeron en el mismo periodo de 2025. Según cifras entregadas por Inga este año han ocurrido 8 muertes relacionadas a hechos violentos mientras que en el mismo periodo del 2024 ocurrieron 14.

