Una joven habría fingido su propio secuestro para pedir dinero por su rescate

Agentes especializados de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida (Dinased) y la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) detuvieron a una joven de 23 años, estudiante universitaria, tras confirmar que había fingido su propio secuestro con un móvil económico en el cantón La Troncal, provincia de Cañar.

El caso se desencadenó el pasado 3 de octubre de 2025, cuando la madre de la joven, de 42 años, reportó su desaparición. La hija había salido de su domicilio para realizar compras y no regresó.

Pedía $15.000 por su propio rescate

Pocas horas después, la angustiada madre comenzó a recibir mensajes a través de WhatsApp de supuestos secuestradores. En ellos, le exigían un pago de $15.000 para liberar a su hija. La alarma se disparó en la familia al recibir como prueba fotografías y videos donde la joven aparecía atada de pies y manos.

Tras la denuncia, se activó de inmediato el operativo “Sigilo 0194”, liderado por la Dinased y la Unase–Zona Playas, en coordinación con la Zona 6 que cubre el distrito Cañar.

La madrugada del 18 de octubre de 2025, a las 00:10, las labores de inteligencia policial rindieron frutos: los equipos lograron ubicar a la estudiante en La Troncal. Confrontada con la evidencia, la joven terminó por confesar que había orquestado el falso secuestro con el único fin de obtener dinero de sus familiares.

Fue aprehendida en flagrancia y puesta a órdenes de la autoridad competente. En la intervención se decomisó un teléfono móvil, presuntamente utilizado para enviar los mensajes extorsivos.

El informe policial concluyó que la motivación detrás de la simulación fue estrictamente económica, descartándose la participación de otros implicados. El caso ha sido transferido a la Unidad Antisecuestros de la Zona 5 para las diligencias legales correspondientes.

