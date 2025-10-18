En Guayaquil secuestran a cirujano para exigirle $ 18.000 por mala práctica médica

Los criminales interceptaron al galeno fuera de su casa; le quitaron el dinero y le exigían que firmara el alta a familiar

Los antisociales fueron capturados en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.

Dos ciudadanos, miembros de una misma familia, fueron capturados la tarde de este viernes 17 de octubre en el sector de la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil, horas después de haber secuestrado a un cirujano y su esposa, y haberles obligado a entregarles $ 18.000 por lo que consideraban una ‘indemnización’ por una supuesta mala práctica médica.

El rapto ocurrió en horas de la mañana, cuando el galeno salía de su domicilio en la parroquia Chongón, al extremo oeste de la urbe. “Fue interceptado por tres sujetos con armas largas a bordo de un automóvil, con la finalidad de que les entregara el dinero”, relató el coronel Carlos Fuentes Córdova, jefe policial del distrito Portete.

El oficial también explicó que el médico había realizado una intervención a una familiar de los secuestradores, pero esta había presentado complicaciones.

“La mujer tiene cáncer avanzado, el doctor la había operado de una apendicitis y esto le complicó su estado, pero los familiares consideraban que por culpa el cáncer había hecho metástasis y se le había propagado a otros órganos”, mencionó el jefe policial.

Delincuentes lo llevaron al galeno a un hospital para que firme el alta médica a mujer

Por este motivo, los delincuentes le exigían los $ 18.000, que eran para cubrir los gastos médicos en una clínica privada. Lo más insólito es que luego de que el cirujano les entregara el dinero, uno de los secuestradores, esposo de la mujer enferma, fue el que lo llevó al hospital Guayaquil, donde estaba internada, para que firmara el alta médica y poder llevarse a su cónyuge.

Una vez que la Policía fue alertada del evento, agentes llegaron a la casa de salud para rescatar al galeno de manos de su captor, pero este logró escapar. No así sus compinches, que fueron ubicados en una vivienda en la Isla Trinitaria, en la cual encontraron como evidencias un revólver calibre 38, una pistola semiautomática calibre nueve milímetros, tres teléfonos celulares y 19 municiones.

Sobre el prontuario de los malhechores, Fuentes especificó que “uno tienen treinta años de edad, sin antecedente, y el otro tiene 52 años y tiene dos antecedentes por robo calificado y asociación ilícita. Son cuñado y padre de la mujer enferma”, dijo.

Los delincuentes fueron llevados a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) Portete para su respectivo registro, antes de ser puestos a órdenes de las autoridades judiciales, para ser juzgados por el delito de secuestro extorsivo y tenencia ilícita de arma de fuego.

La Policía sigue rastreando a otros tres sujetos involucrados en el secuestro, para ponerlos tras las rejas.

