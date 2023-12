Los hechos violentos que marcaron el 2023 en Ecuador

“En mis tiempos no era tan peligroso”. Esa frase, respecto de la realidad social de Ecuador, podrá oírse de cualquiera de las pasadas generaciones; no de la actual. Masacres, asesinatos 'a la carta', robos con extrema violencia, femicidios… Los hechos criminales ―sin discrimen de víctima― son la tónica nacional y el año 2023 no fue la excepción. Hubo sucesos, ya fuera por su inhumana atrocidad o por su sorprendente selectividad, cuyo impacto trascenderá en la memoria de una nación que se desangra.

POLÍTICOS ASESINADOS

El asesinato, en agosto, del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue un suceso insólito en Ecuador. A quien fuera periodista y asambleísta lo balearon cuando salía de un mitin político por su carrera a la jefatura de Estado. Villavicencio, a lo largo de los últimos años, se había impuesto la ‘capa’ de héroe con sus denuncias de corrupción a distintos funcionarios públicos, principalmente de la época del correísmo. Semanas después, implicados en el crimen de ‘Don Villa’ fueron ultimados en la cárcel. El caso no ha sido resuelto.

La muerte de Agustín Intriago, alcalde de Manta, en julio, causó conmoción en Ecuador. El sicariato acabó con su vida, hiriéndolo a balas y de forma irrecuperable. Semanas más tarde, hubo detenidos, mas no han sido esclarecidos los motivos ni la autoría intelectual.

Si bien los casos de Villavicencio e Intriago fueron los más sonados, también cayeron concejales y candidatos a dignidades de elección popular como: Bolívar Vera (Durán), Jairo Olaya (Esmeraldas), Omar Menéndez (Puerto López), Julio Farachio (Salinas), Rider Sánchez (Esmeraldas) y Gerardo Delgado (Manta).

MASACRE CARCELARIA

No fue la primera vez ni la más abultada, pero la masacre de la Penitenciaría del Litoral, en julio, dejó 31 reos muertos e incontables heridos. Lo que parecía una simple serie de amotinamientos en prisiones a nivel nacional, debido a supuestas inconformidades de los encarcelados, terminó en derramamiento de sangre. Las Fuerzas Armadas y la Policía intervinieron, y al Gobierno no le quedó de otra que decretar un estado de excepción.

Desde febrero de 2021, las masacres en los centros penitenciarios están ‘a la orden’. Más de una docena hubo, con medio millar de prisioneros muertos. No ha sido solamente dentro del Complejo Carcelario del Guayas, sino también en las cárceles de Cuenca, Quito, Santo Domingo y Latacunga. La muerte de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña y líder de la organización criminal Los Choneros, en diciembre de 2020, es entendida como el detonante de los encuentros a muerte de las diferentes bandas que ocupan Ecuador.

MUERTE DE JUNIOR ROLDÁN

Alias JR huyó de Ecuador tras quitarse un grillete electrónico dispuesto por la justicia y luego de recibir un ataque armado que lo dejó herido.

Pocos meses después de su muerte, en septiembre, el cadáver de Roldán, que estaba enterrado en Medellín, fue robado del cementerio. El paradero del cuerpo inerte es desconocido.

Las autoridades de Ecuador han negado que el crimen responda a la guerra de bandas delincuenciales, sin otorgar mayores razones.

MASACRE DE NIÑOS EN EL GUASMO

En septiembre, el desalmado asesinato del niño Joaquín, de 11 años, tocó lo más profundo de la indignación nacional. El pequeño se encontraba en una vereda del Guasmo, sur de Guayaquil, disfrutando de una bebida, cuando sicarios llegaron a repartir bala sin mediar. No bastó con aquello: los criminales se ensañaron con el cuerpo y lo remataron, aunque el ataque, como es lógico, no iba contra él ni contra los suyos.

Este mes de diciembre, por si lo anterior pareciera poco, cuatro niños murieron, también en el Guasmo, como víctima de un ataque armado dentro de una casa. Su madre también pereció horas después en un hospital. La versión de la Policía indica que el golpe fue producto de una confusión por parte de los sicarios, quienes pretendían atentar contra otras personas en el mismo sector. Únicamente el padre de familia quedó vivo.

FEMICIDIOS

El actual Código Penal de Ecuador, que rige desde 2014, tipifica al femicidio en su artículo 141, dándole al sentenciado una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Aquella advertencia no ha impedido que aparezcan nuevos casos de crímenes mortales contra mujeres cada año.

En septiembre de 2023, la farmacéutica lojana Letty Cando, de 33 años, fue asesinada en Quito a manos de un hombre al que conoció una noche y al que acompañó, junto con otros conocidos, a su casa para continuar una celebración. Sus restos, desmembrados, fueron encontrados seis días después de que ella fue reportada como desaparecida. Las partes estaban en un parque del norte de la capital. La mujer tenía señales de violación.

Meses antes, en febrero, la enfermera de 47 años Maribel Castillo fue encontrada muerta en Cuenca. Ella desapareció luego de un festejo por Carnaval. Los investigadores señalaron a un supuesto amigo de la víctima, quien se había ofrecido a llevarla a casa, como responsable, y este fue detenido meses después.

Otros casos, en este marco, también tuvieron novedades este año. El expolicía Germán Cáceres fue sentenciado a 34 años de cárcel por el femicidio de María Belén Bernal en septiembre de 2022; en tanto, un médico y la suegra de Lisbeth Baquerizo ―presuntamente asesinada por su cónyuge Luis Hermida― fueron sentenciados a 3 años de prisión por fraude procesal.

EXTREMA VIOLENCIA EN DELITOS COMUNES

No hubo día en las redes sociales que no se subiera algún video en que se cometieran los delitos de siempre: robos, asesinatos, extorsiones... Con una novedad: el alto grado de violencia por parte de los delincuentes. Estos se valieron de armas de fuego de calibre mayor al 'acostumbrado'. En julio, el entonces ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró: "Nos están atacando con fusiles".

Ya es común observar delincuentes valiéndose de carros sin placas o robados y de la noche para secuestrar, robar o asesinar. O movilizarse en pareja en una motocicleta para cometer sicariato y darse a la fuga. O llegar a un local comercial a extorsionar, mediante panfletos, otorgando 'seguridad' a cambio de impagables sumas de dinero; si no, 'bombazo'. Estos hechos se volvieron 'pan de cada día', sobre todo en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

NUEVOS ESCENARIOS Y VÍCTIMAS

Policías, agentes civiles de tránsito y militares fueron asesinados en considerable número este año: actores que, otrora, parecían 'intocables' para el crimen.

La delincuencia alcanzó, incluso, a centros comerciales y terminales, escenarios en que inusualmente se cometen delitos, por su masiva concurrencia de personas o sus niveles de seguridad. Aquello, no obstante, no fue impedimento para el robo de locales, este mes de diciembre, en el centro comercial El Dorado (Daule), en horas de la madrugada; o para el asalto a un blindado con lingotes de oro en la terminal de carga de Guayaquil, en octubre. También resonaron casos de robos a cajeros automáticos en Quito y Guayaquil.

