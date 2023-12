Los pendientes del 2023 en la política nacional

Faltan pocos días para que el 2023 se acabe. Ante eso debemos preguntarnos: ¿Cuáles son los asuntos que quedaron inconclusos en la política nacional?

La pregunta es de respuesta muy amplia. De hecho, lo más efectivo sería decir qué asuntos no quedaron inconclusos. A partir de esto, solo queda enfocarnos en lo más urgente: la energía eléctrica, la inseguridad y el trabajo para los ecuatorianos.

Sobre el primer punto, la energía eléctrica: en enero nos anunciaron que vuelven los apagones. La buena noticia, es que ya hay una solución en marcha: la ley enviada por el Gobierno a la Asamblea Nacional.

De esto lo más destacado es permitir en ocasiones excepcionales la participación de la empresa privada en la transmisión de energía. Ya no será exclusividad del Estado. Y con los incentivos suficientes podría servir de “alivio instantáneo”, o tal vez, perfilarse como una solución más permanente.

¿Las oportunidades de que pasen? Hasta ahora bastantes. Difícil que un asambleísta quiera verse obstruccionista en un aspecto tan sensible para los ecuatorianos y para la economía nacional.

¿Quién quiere pasar a la historia como el culpable de que no volvió la luz? Así que ese pendiente puede que se resuelva pronto.

Sobre la inseguridad. El gobierno para combatirla promete el plan Fénix. ¿Será que en el nuevo año vemos al ave despegar y no solo cenizas? La visualización es poco clara. El presidente no presenta detalles del plan, supuestamente para no avisarles a quiénes combate. La pregunta si es esto cierto, o solo no tiene qué presentar tendrá respuesta este 2024. Respuesta real, no desde el discurso oficial o desde sus vídeos; pues el período de gracia o expectativa al gobierno central, probablemente termine con este año, y la exigencia de medidas contundentes tendrán alta demanda.

Y finalmente el último gran pendiente: la generación de empleo. Aquí el gobierno puede descansar. Con las ganas de salir a trabajar que tenemos los ecuatorianos, esto es algo que no nos tienen que dar. O para usar los términos de las festividades: no nos tienen que regalar.

Mensaje al gobierno nacional: si solucionan los dos puntos anteriores, la conclusión de este pendiente lo resolvemos nosotros por ustedes.

