Daniel Noboa: un silencio que desespera

Uno de los principales desafíos para Daniel Noboa, es que no lo encasillen como el Lasso 2.0. Como una actualización del gobierno anterior o como una de improvisación en el poder.

De ahí, evita que lo que se decía de Guillermo Lasso, se diga de él. Por ejemplo: ser el presidente de las condolencias. El expresidente, al no tener un plan de seguridad, reducía su discurso a dar pésames, cada vez que una crisis ocurría.

Solo así puede explicarse el silencio de Daniel Noboa. Un silencio con el que quiere evitar ponerse en los zapatos de su antecesor.

Pero ante la presión y el escándalo de un país que no quiere normalizar su realidad, no le quedó más que pronunciarse. No le quedó más que pronunciarse ante lo que debería ser luto nacional: 4 niños asesinados.

Sin embargo, para mantener la figura del Presidente un poco alejada de los sentimientos internos, lo hace con un comunicado desde la Presidencia en el que afirman que van a perseguir a los culpables, que no cederán ante el terror, que irán ante las últimas consecuencias.

Ante esto, Señor Presidente, no es que usted se pronuncie o no, lo que lo está ubicando en el continuismo del anterior, es que están repitiendo las mismas palabras vacías. Esas que más que promesas, se convirtieron en muletilla. Lo único será que con actos contundentes usted le dé vida a esas palabras.

Sí, lleva tres semanas en el gobierno, pero la exigencia a su gestión es proporcional a la esperanza del cambio con el anterior.

El tiempo está en su contra.

Si se siente que usted no fue la solución a la inseguridad, ya hay un perfil que está calentando motores para el 2025. Preparando el terreno para posicionarse como la única solución a lo que atraviesa el país.

El tiempo está en su contra.

Milei acaba de ser electo. Y al día siguiente cumple con una promesa de campaña, sin precedentes. La comparación resulta natural.

El tiempo está en su contra.

Porque también lo está el nuestro.

Y porque demasiados ya no lo tienen.

