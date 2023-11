Los 'entre líneas' del discurso de Daniel Noboa

“Como lo dije durante toda la campaña no soy un anti-nada, soy un pro Ecuador.” El primer objetivo de su discurso lo puedo titular de la siguiente manera: “La defensa por el pacto”. Esa es una de las primeras conclusiones tras el primer discurso de Daniel Noboa, tras su posesión como presidente de Ecuador.

Noboa pretende vender como virtud su falta de elocuencia Leer más

Entre líneas estuvo claro uno de los principales objetivos de Noboa: defenderse. Defenderse de la primera acción que realizó antes de ser presidente; pactar con el correísmo. Pero su defensa se confundía con ofensa en más de una ocasión. Dicho de otra manera, mientras justificaba su accionar, neutralizaba a sus adversarios.

¿Quiénes son esos adversarios? Encuentro dos:

En primer lugar al correísmo. “Les pido su apoyo, les pido que sumemos esfuerzos. El “anti” tiene un techo y el “pro” es infinito.” Discursivamente al no ubicar al correísmo en la amenaza que hay que vencer, en los “enemigos”, en el “villano", automáticamente les resta relevancia. Les quitó un rol protagónico. Al menos simbólicamente.

En segundo lugar a los críticos. Aquellos que a través de su opinión o el análisis buscan mantener activo el clivaje correísmo-anticorreísmo: “que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Aquellos que busquen atraparme en viejos esquemas fracasarán”. En otras palabras: no me dejaré guiar por cómo ustedes entiendan la política. En otras palabras: escriban, yo no leeré.

Y para terminar de dejarlos en el pasado, incorporó constantemente la idea del relevo generacional. La palabra más repetida del discurso de Noboa: Ecuador, con 14 menciones. Seguida por “juventud/jóvenes” con 8 en total. El mensaje está claro.

Daniel Noboa: Esto es lo que dijo en su corto discurso el día de su posesión Leer más

Y si aún faltaba algo por cumplir en este gran objetivo, hay una cita que no podemos ignorar: “Mi familia y yo hemos experimentado persecuciones políticas a lo largo del tiempo por diferentes gobiernos y, a pesar de no olvidar los malos ratos vividos, siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas".

¿Qué intenciones hay detrás de estas declaraciones?

Demostrar que él sufrió persecución. Así que el pacto no es producto de la ingenuidad que algunos quisieron atribuirle. No ha “minimizado” su amenaza, porque los conoce.

Y recalcar también, que si él logró ponerse en segundo lugar por el país, el resto debería hacerlo.

“En la primera sesión de gabinete, a los ministros nominados les pedí que establezcan claramente su plan de acción en cada una de sus carteras de Estado, con metas claras y medibles.” A este segundo gran momento del discurso lo denomino: “Aún no hay plan de gobierno, pero he pedido que sea tangible”. Es lo mejor que puede hacer. Si es medible, es promocionable.

Daniel Noboa, bienvenido a Carondelet Leer más

Y ahora sí, el gran cierre: “El éxito no es haber llegado aquí, sino que en el día que nos toque marchar, tener el respeto y el cariño de la mayoría de los ecuatorianos. Ese éxito solo va a ocurrir si nos unimos”.

Lo mencionó sin decir su nombre. Su retirada no será como la de su antecesor. Pero cuando habla de esa retirada exitosa, ¿se refiere al 2025 o al 2029?

A esa última parte del discurso la llamaría: expectativas.

Politrends es un espacio que explora la actualidad nacional y las tendencias de la mano de una analista política millennial; con un enfoque moderno y actualizado. Ella es Irene Vélez Froment. Estudió en la Universidad Casa Grande y en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid. Es docente universitaria de materias relacionadas a la política. Escribió en EXPRESO por 10 años como columnista y ahora lo hace desde el análisis político.