Gobierno Nacional: “Los boletos de avión no pueden subir de precio”

El Gobierno indica que el retiro del subsidio al combustible de aviación no afectó para que se tomen medidas

El Gobierno indica que el retiro del subsidio al combustible de aviación no afectó para que las aerolíneas tomen medidas de ajuste.

El Gobierno Nacional, a través de su vocera oficial, Carolina Jaramillo, indicó que “no existe ninguna razón para que los boletos aéreos en Ecuador suban de precio”. Esto, lo señaló la funcionaria durante su reporte de los lunes, este 18 de agosto.

Te puede interesar Ecuador apunta a duplicar la producción de gas natural con apoyo de China

“No pueden subir de precio los boletos aéreos en este país”, resaltó la vocera. Este anuncio se hizo en el marco de la reunión que mantuvo la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador (Arlae), tras el anuncio del Gobierno de Daniel Noboa, de retirar el subsidio al combustible de aviación, conocido como Jet A-1, el pasado 12 de agosto.

Ecuador espera anuncio de la propuesta de la Casa Blanca de los aranceles Leer más

Según lo explicado por Jaramillo, no podría darse un alza de precio en los tickets porque del todo el combustible de aviación subsidiado, apenas el 6 % había accedido a este beneficio (el subsidio). “Y el 94 % que no había accedido a este beneficio, no podría justificar una subida de precio. Entonces quienes especulen con esto, están diciendo mentiras”.

La eliminación del subsidio al Jet A-1 fue incluida por el presidente Daniel en su reciente Decreto Ejecutivo 83, en el que además modificó el esquema de cálculo de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís.

Una decisión que, según había explicado el analista aeronáutico, Nicolás Larenas, podría encarecer los precios de los vuelos nacionales desde y hacia ciertos aeropuertos como los de Manta, Loja, Santa Rosa, Coca y Cuenca, que son las cinco terminales aéreas que vendían el combustible con este beneficio. Una decisión, con la que el Ejecutivo espera recaudar $ 52 millones adicionales al año.

Por su parte, tras el anuncio, Arlae ha venido manteniendo reuniones para evaluar la situación y tomar una postura frente a dicho anuncio. Hasta ahora, dicho gremio no se ha pronunciado.

¿Cómo quedaron los precios de las gasolinas?

Jaramillo, además, durante su intervención, señaló que Ecuador se mantiene como uno de los países con la gasolina más barata de América Latina.

Con el Decreto 83, del pasado 12 de agosto, el galón de gasolina Extra y Ecopaís, que hasta el 11 de agosto se comercializaba en $ 2,63, se elevó a $ 2,75; y la Súper pasó de $ 3,48 a $ 3,57.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO